مباحث المصنفات تفك شفرة صاحب محل إلكترونيات بعين شمس

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م

فك الشفرة - تعبيرية

صاحب محل إلكترونيات في منطقة عين شمس، ظن أن الظروف التي تمر بها البلاد وتضافر الجهود للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد وانشغال قوات الشرطة بتطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحلات التجارية أيضا، يمنحه الفرصة لممارسة نشاطه غير المشروع في ترويج أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة لكن مباحث المصنفات كانت له بالمرصاد.

وتمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل إلكترونيات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم بذات الدائرة؛ لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت مخالفاً بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.وعثر

وتمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل إلكترونيات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم بذات الدائرة؛ لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت مخالفاً بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.



وعثر بداخل المحل على 285 جهاز ريسيفر مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة "مختلف الأنواع" وفلاشة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.



بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.



