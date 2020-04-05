جريمة

مباحث المصنفات تفك شفرة صاحب محل إلكترونيات بعين شمس

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م
فك الشفرة - تعبيرية
فك الشفرة - تعبيرية
صاحب محل إلكترونيات في منطقة عين شمس، ظن أن الظروف التي تمر بها البلاد وتضافر الجهود للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد وانشغال قوات الشرطة بتطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحلات التجارية أيضا، يمنحه الفرصة لممارسة نشاطه غير المشروع في ترويج أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة لكن مباحث المصنفات كانت له بالمرصاد.
وتمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل إلكترونيات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم بذات الدائرة؛ لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت مخالفاً بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.وعثر
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محكمة-ارشفية

حبس متهمين يديران مصنع كمامات غير مرخص بأكتوبر

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس متهمَيْن بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، والالتزام بمواصفات الجودة والتعقيم اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المنتجات والمستلزمات الطبية المغشوشة والسلع مجهولة المصدر داخل المصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحري عن هوية مالك المكان وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية التى تحمل رقم 3721 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
جمارك (2)

أمن المنافذ يتصدى لقضيتي تهريب بـ25 ألف جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط قضيتي تهريب كالتالي: (وحدات إضاءة كهربائية- بضائع أجنبية الصنع) بإجمالي 25 ألفا و525 جنيها.

النيابة تستمع إلى أقوال 25 مصابًا فى حادثين بأسوان

شهد طريق العلاقي جنوب محافظة أسوان، انقلاب سيارة ربع نقل، مما تسبب فى مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين بينهما سودانيين الجنسية، وعلى الفور هرعت قوات النجدة للمكان، ونقلت 3 سيارات إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، بينما تم نقل المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية ، وحررت قوات المتابعة على الطريق محضرًا بالحادث، وجاري إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، بسؤال من تسمح حالته الصحية بمناقشته من المصابين، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، كما صرحت النيابة بدفن جثمان طفل لقى مصرعه، وتستمع إلى أقوال 21 مصابًا فى حادث آخر.
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مخدر-الحشيش

الحشيش في التاكسي.. ليلة سقوط تاجر مخدرات بإمبابة

داخل مكتبه بالطابق العلوي بقسم شرطة إمبابة التابع لمديرية أمن الجيزة، والمطل على كورنيش النيل، يتابع المقدم محمد ربيع رئيس وحدة المباحث، خطة الانتشار الموضوعة من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء طارق مرزوق اتساقا مع خطة الدولة والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كرونا" المستجد" يتلقه اتصالا هاتفيا من أحد مصادره السرية يخبره بنشاط أحد العناصر الإجرامية في مجال ترويج المواد المخدرة متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه غير المشروع بحثا عن الثراء السريع.
لحوم-ودواجن-فاسدة (3)

ضبط 10 أطنان سلع غذائية ودواجن فاسدة في القاهرة

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، وأسفرت الحملات خلال الأربع والعشرين الماضية عن تحقيق العدي من النتائج الإيجابية.
سرقة-السيارات (3)

السر في المفتاح.. كواليس سقوط لص السيارات

عاطل لم يكتف بسجله الإجرامي، رفض مساعي بعض المقربين منه لإقناعه بضرورة العدول عن عالم الإجرام، والبحث عن فرصة عمل تمنحه رزقا حلالا إلا أنه استمر في طريقه، قرر تلك المرة المضي في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع متخذا محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لنشاطه الإجرامي، راح يرتكب أولى أنشطته بنطاق محافظة الجيزة، وغمرته سعادة لعدم كشف أمره فأسرع لارتكاب الواقعة التالية في غضون فترة وجيزة لكن تلك المرة بالعاصمة دون أن يدري بأنها ستقوده إلى خلف القضبان.
جثة طفل

أم تتخلص من رضيعها في القمامة: «خوفت من الفضيحة»

لم تكتف ذات الـ18 ربيعا بخطيئتها الأولى، عندما فقدت أعز ما تملك بعلاقة غير شرعية جمعتها بشاب أوقعها في شباك الحب والغرام، نتج عنها حملها سفاحا، راحت تتخلص من الجنين، قتلت أحلامه قبل حضوره إلى الدنيا، لم تمنحه فرصة العيش للحظات، عمدت إلى إجهاض نفسها داخل غرفتها بمنزل أسرتها المتواضع بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، انتهت حياة الجنين في شهره السادس، ثم أحضرت كيسا بلاستيكيا تمهيدا للتخلص من آثار فعلتها، ووقع اختيارها على طفلين طالبتهما بإلقاء الكيس في مقلب القمامة القريب لكن الشرطة كشفت المستور.
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