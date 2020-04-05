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فرنسا تعلن ارتفاع الحصيلة العامة لوفيات كورونا إلى 8078

تحرير:رويترز ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م
كورونا
كورونا
أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، عن ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من 7560 إلى 8078 حالة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 518 حالة ووصلت إلى نقطة 8078 حالات بعد أن كانت على مستوى 7560 مساء أمس السبت. وأوضح سلمون أن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 357 حالة، ووصل إلى 5889 وفاة.
ويمثل هذا الرقم أقل معدل لوتيرة ارتفاع الوفيات المسجلة في المستشفيات منذ عدة أيام، حيث بلغت هذه الحصيلة الجمعة 588 حالة والسبت 441، فيما كان العدد أكبر من ذلك خلال الأيام السابقة من الأسبوع.وأشار سلمون إلى أنه إضافة إلى ذلك تم رصد 2189 وفاة ناجمة عن الفيروس في دور المسنين منذ 1 مارس.كما أفاد المسؤول
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إسرائيل تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى حكومة الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأحد تسجيل 240 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 8258.
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تركيا تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة إصابات كورونا بـ3135 حالة جديدة

سجلت تركيا، اليوم الأحد، أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ3135 حالة جديدة مع رصد 73 وفاة ناجمة عن المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم".
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إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ أسبوعين

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه تعد أقل حصيلة يومية للوفيات في إيطاليا منذ ما يقرب من أسبوعين أو أكثر. وأكدت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 15887 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948، وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة اليوم أقل من عدد إصابات أمس السبت، مؤكدة تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.
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بريطانيا: 619 حالة وفاة بكورونا وعدد المصابين 47806

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 5903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 47806 إصابات في عموم المملكة المتحدة.
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إسبانيا: حصيلة وفيات غير مسبوقة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الطبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء، وتجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء أمس الخميس. وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجل وفيات خلف إيطاليا.
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«خلال 24 ساعة».. 601 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت إيطاليا اليوم الإثنين، عن وفاة 601 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077. كانت السلطات الإيطالية، قد أعلنت أمس، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات. وأضاف رئيس الحكومة: "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
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قناة السويس: إجراءات خاصة بعد الإبلاغ عن سفينة بها 65 مصاب كورونا

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات له، اليوم الإثنين، نجاح عبور سفينة الركاب الإيطالية COSTA DIADEMA، قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وذلك في رحلتها القادمة من الإمارات والمتجهة إلى إيطاليا بعد إجراء ترتيبات خاصة لدخولها القناة وإرشادها عن بعد، من خلال طاقم إرشاد على قاطرتين مصاحبتين والتنسيق الكامل مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ القناة.
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تعلق الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا بتعليق كافة الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية فى البلاد بأسرها بهدف مواجهة فيروس كورونا. وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن المرسوم استثنى على جميع التراب الوطني، سلسلة من الأنشطة التي وردت في قائمة من 97 جهة مرفقة بالنص، ويمنح المرسوم الشركات مهلة 3 أيام، لتعليق أنشطتها، بما في ذلك شحن البضائع الموجودة في المخازن، كما أنه يحظر على جميع المواطنين الانتقال أو استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة إلى بلدية مختلفة عن تلك التي يتواجدون فيها حاليا.
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