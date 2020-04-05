أمن المنافذ يتصدى لقضيتي تهريب بـ25 ألف جنيه

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٠ م

الجمارك

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط قضيتي تهريب كالتالي: (وحدات إضاءة كهربائية- بضائع أجنبية الصنع) بإجمالي 25 ألفا و525 جنيها.

وفي مجال الأمن العام تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، تم ضبط 19 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، سرقة).مروريا، تم تحرير 148 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 92 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير

وفي مجال الأمن العام تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، تم ضبط 19 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، سرقة).



مروريا، تم تحرير 148 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 92 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات" أمكن ضبط 4 قضايا متنوعة إضافة إلى مكافحة جرائم تهريب النقد والمواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها وفق الاستراتيجية الموضوعة.



