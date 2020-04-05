منعا للشائعات..صفحة رسمية باسم شيخ الأزهر على فيسبوك

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ م

الإمام الطيب

أعلن المركز الإعلامي للأزهر اليوم الأحد، تدشين صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن ذلك جاء حرصا من فضيلة الإمام الأكبرعلى التواصل مع فئات المجتمع.

وأوضح المركز الإعلامى للأزهر، في بيان، أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية انتشار العديد من الصفحات المزيفة التى تحمل اسم فضيلة الإمام الأكبر، واستغلها البعض فى نشرِ رسائل ومعلومات وأخبار مغلوطة منسوبة لفضيلته ونشرت الصفحة الرسمية لفضيلة شيخ الأزهر، عقب تدشينها مباشرة، رسالة فضيلته للشعب المصرى من منزله

وأوضح المركز الإعلامى للأزهر، في بيان، أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية انتشار العديد من الصفحات المزيفة التى تحمل اسم فضيلة الإمام الأكبر، واستغلها البعض فى نشرِ رسائل ومعلومات وأخبار مغلوطة منسوبة لفضيلته



ونشرت الصفحة الرسمية لفضيلة شيخ الأزهر، عقب تدشينها مباشرة، رسالة فضيلته للشعب المصرى من منزله بالأقصر، والتى يؤكد خلالها أن الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكل ما تُقره الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



