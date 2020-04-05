جريمة

الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ م
حملة أمنية
حملة أمنية
عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الجهود التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري بحوزة 35 متهما، و152 طلقة مختلفة الأعيرة، و145 قطعة سلاح أبيض.فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 45423 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 72 قضية مخدرات ضمت 78 متهما، والقبض على
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محكمة-ارشفية

حبس متهمين يديران مصنع كمامات غير مرخص بأكتوبر

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس متهمَيْن بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، والالتزام بمواصفات الجودة والتعقيم اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المنتجات والمستلزمات الطبية المغشوشة والسلع مجهولة المصدر داخل المصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحري عن هوية مالك المكان وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية التى تحمل رقم 3721 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما.
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أمن المنافذ يتصدى لقضيتي تهريب بـ25 ألف جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط قضيتي تهريب كالتالي: (وحدات إضاءة كهربائية- بضائع أجنبية الصنع) بإجمالي 25 ألفا و525 جنيها.
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مباحث المصنفات تفك شفرة صاحب محل إلكترونيات بعين شمس

صاحب محل إلكترونيات في منطقة عين شمس، ظن أن الظروف التي تمر بها البلاد وتضافر الجهود للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد وانشغال قوات الشرطة بتطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحلات التجارية أيضا، يمنحه الفرصة لممارسة نشاطه غير المشروع في ترويج أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة لكن مباحث المصنفات كانت له بالمرصاد.

النيابة تستمع إلى أقوال 25 مصابًا فى حادثين بأسوان

شهد طريق العلاقي جنوب محافظة أسوان، انقلاب سيارة ربع نقل، مما تسبب فى مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين بينهما سودانيين الجنسية، وعلى الفور هرعت قوات النجدة للمكان، ونقلت 3 سيارات إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، بينما تم نقل المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية ، وحررت قوات المتابعة على الطريق محضرًا بالحادث، وجاري إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، بسؤال من تسمح حالته الصحية بمناقشته من المصابين، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، كما صرحت النيابة بدفن جثمان طفل لقى مصرعه، وتستمع إلى أقوال 21 مصابًا فى حادث آخر.
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حملة-امنية

5 دقائق مصورة تلخص جهود الداخلية في شهر

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، إذ وجهت القوات حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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الشرطة تطارد حائزي السلاح ومروجي الكيف

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهما ضمت (41 بندقية - 12 طبنجة - 111 فرد خرطوش محلي - 155 طلقة - 15 خزينة متنوعة) وضبط 185 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
قوات الشرطة - أرشيفية

حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.
قوات-الشرطة

الشرطة في أسبوع.. يد تطبق الحظر وأخرى تفرض الأمن

لم تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على تطبيق قراري الحظر والغلق الصادرين من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وامتدت إلى مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وتوجيه حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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