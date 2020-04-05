الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ م

حملة أمنية

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الجهود التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري بحوزة 35 متهما، و152 طلقة مختلفة الأعيرة، و145 قطعة سلاح أبيض.فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 45423 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 72 قضية مخدرات ضمت 78 متهما، والقبض على

خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الجهود التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري بحوزة 35 متهما، و152 طلقة مختلفة الأعيرة، و145 قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 45423 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 72 قضية مخدرات ضمت 78 متهما، والقبض على 11 هاربا من المراقبة فضلا عن الإيقاع بتشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا حادث سرقة.



كما شملت الجهود ضبط 15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وحجز 168 دراجة نارية مخالفة وإعادة سيارتين مبلغ بسرقتها، وفحص 69 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.





