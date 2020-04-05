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رامي جمال ينشر صورته بالباسبور: «أنا مصري»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ م
رامي جمال
رامي جمال
في خطوة منه واعترافا بدور الدولة المصرية في الحفاظ على مواطنيها في الداخل والخارج واعتزاز منه كمواطن مصري يحمل الجنسية المصرية، نشر المطرب رامي جمال، صورته بالباسبور المصري على حسابه عبر "إنستجرام"، مطالبا الفنانين ولاعبي كرة القدم والمشاهير بنشر صورهم بالباسبور المصري اعترافا بالشكر للوطن. وعلق "جمال" على صورته قائلا: "انا مصري وفخور، وبطلب من كل اللي بيحب بلده شخص عادي أو فنان أو لاعب كرة أو اي كان نشر صورته بالباسبور كنوع من الاعتراف بالشكر للوطن اللي أعزنا".
لم تقتصر دعوات رامي جمال عند هذا الحد، فقد أعلن في وقت سابق عن تبرعه بالمواد الطبية والغذائية لمستشفيات العزل بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، كما وعد بتقديم هدايا لكل الأطباء والممرضين المشاركين في حملة القضاء على فيروس كورونا ودعا الفنانين ورجال الأعمال بالتبرع. وكتب جمال عبر "تويتر": "قررت التبرع لمستشفيات
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