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الصحة الإماراتية: 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٤ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة، بحسب "روسيا اليوم". وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة". وتابعت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
كما أشارت إلى أن "زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج".كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة
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فيروس- كورونا (8)

قطر تسجل 279 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، بأنها سجلت 279 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب "روسيا اليوم".
فيروس- كورونا (3)

الأردن يعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الت24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم".
فيروس كورونا

وزير الصحة التركي: 500 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في بلاده بلغت أكثر من 500، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 24 ألفا، لافتًا أن معظم الإصابات بوباء كورونا سجلت في مدينة إسطنبول، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين في تركيا إلى 23 ألفا و934 وفقا لموقع سكاي نيوز. وفي 10 مارس الماضي، أعلنت تركيا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص قالت إنه حمل الإصابة معه من أوروبا.
كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ323 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفيه مساء اليوم، أن الوزارة سجلت 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأعلنت الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كبيرة تقيد حركة المواطنين.
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فيروس- كورونا (19)

فرنسا تعلن ارتفاع الحصيلة العامة لوفيات كورونا إلى 8078

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، عن ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من 7560 إلى 8078 حالة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 518 حالة ووصلت إلى نقطة 8078 حالات بعد أن كانت على مستوى 7560 مساء أمس السبت. وأوضح سلمون أن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 357 حالة، ووصل إلى 5889 وفاة.
فيروس- كورونا (7)

«خلال 24 ساعة».. 743 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت سلطات الصحة في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 6820 وفاة، إذ يأتي ذلك بعدما تباطأ معدل الوفيات على مدار اليومين الماضيين، حيث سجلت البلاد 793 حالة وفاة السبت الماضي، ثم 651 وفاة الأحد، وأخيرًا 602 حالة وفاة أمس الإثنين. وأعلنت وكالة الحماية المدنية في مؤتمرها الصحفي، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكد إلى 69176 إصابة من 63927 إصابة، بزيادة نسبتها 8.2%، وهي تقريبًا نفس النسبة المسجلة أمس، وفقا لسبوتنيك.
فيروس- كورونا (16)

«أكبر ارتفاع يومي في فرنسا».. 186 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالعدوى في البلاد منذ بدء التفشي، إذ قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصًا بعد أن كان على مستوى 674 أمس الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد، لافتًا أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة، وفقا لروسيا اليوم.
??كورونا في الكويت

«خلال 24 ساعة».. 601 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت إيطاليا اليوم الإثنين، عن وفاة 601 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077. كانت السلطات الإيطالية، قد أعلنت أمس، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات. وأضاف رئيس الحكومة: "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
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