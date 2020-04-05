إسرائيل تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٧ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى حكومة الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأحد تسجيل 240 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 8258.

وأكدت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأحد، وفاة امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 98 عاما وذلك نتيجة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مستشفى شعارى تصيدق بمدينة القدس المحتلة. وأضافت القناة، أن هناك 127 حالة صعبة جدا، من بين الـ 8258 حالة المصابين بكورونا المستجد، وهناك و17 فى حالة



وأكدت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأحد، وفاة امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 98 عاما وذلك نتيجة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مستشفى شعارى تصيدق بمدينة القدس المحتلة.



وأضافت القناة، أن هناك 127 حالة صعبة جدا، من بين الـ 8258 حالة المصابين بكورونا المستجد، وهناك و17 فى حالة متوسطة، والباقون فى حالات عادية.



