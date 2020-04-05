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إسرائيل تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٧ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة فى حكومة الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأحد تسجيل 240 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 8258.
وأكدت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأحد، وفاة امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 98 عاما وذلك نتيجة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مستشفى شعارى تصيدق بمدينة القدس المحتلة. وأضافت القناة، أن هناك 127 حالة صعبة جدا، من بين الـ 8258 حالة المصابين بكورونا المستجد، وهناك و17 فى حالة
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فيروس- كورونا (19)

فرنسا تعلن ارتفاع الحصيلة العامة لوفيات كورونا إلى 8078

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، عن ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من 7560 إلى 8078 حالة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 518 حالة ووصلت إلى نقطة 8078 حالات بعد أن كانت على مستوى 7560 مساء أمس السبت. وأوضح سلمون أن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 357 حالة، ووصل إلى 5889 وفاة.
فيروس- كورونا (19)

تركيا تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة إصابات كورونا بـ3135 حالة جديدة

سجلت تركيا، اليوم الأحد، أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ3135 حالة جديدة مع رصد 73 وفاة ناجمة عن المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم".
كورونا

إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ أسبوعين

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه تعد أقل حصيلة يومية للوفيات في إيطاليا منذ ما يقرب من أسبوعين أو أكثر. وأكدت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 15887 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948، وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة اليوم أقل من عدد إصابات أمس السبت، مؤكدة تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.
العالم يحارب كورونا

بريطانيا: 619 حالة وفاة بكورونا وعدد المصابين 47806

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 5903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 47806 إصابات في عموم المملكة المتحدة.
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أفيف كوخافي

إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي لفحص فيروس «كورونا»

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه تم إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن نتيجة الفحوصات ستظهر، اليوم الأربعاء، وذلك عقب وضعه بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى وضع قائد الجبهة الداخلية، ورئيس هيئة العمليات بالحجر نظراَ لمخالطتهم ضابط مصاب بالفيروس، موضحة أن كوخافي، وقائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات قد خضعوا للحجر الصحي، بعد اجتماعهم مع ضابط تبين إصابته أمس الثلاثاء بفيروس كورونا.
نتنياهو

الاشتباه في إصابة نتنياهو بفيروس «كورونا»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد إصابة مستشارة له بالفيروس. وذكرت القناة الإخبارية العبرية "13"، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد، بعد تأكيد إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد إصابة زوجها به، موضحة أن بالوش التقت نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، الخميس الماضي، لكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو حافظ على مسافة في أثناء اللقاءات.
اسرائيل

تسجيل حالتي وفاة جديدتين بـ«كورونا» في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 14 شخصًا، ووفقًا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن حالتي الوفاة المسجلتين اليوم كانا في التسعينات من العمر. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3865 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 246 حالة إصابة جديدة منذ الليلة الماضية، موضحة أن من بين المصابين بالفيروس هناك 66 في حالة خطيرة.
القدس

يهودي بالقدس يلجأ للقرآن للوقاية من كورونا (فيديو)

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل وفلسطين، مقطع فيديو ليهودي بمدينة القدس المحتلة، يرفع صوت القرآن الكريم بمطعمه للتصدي لفيروس كورونا، الذي بات يهدد حياة الإسرائيليين بعد إعلان ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل إلى 2396 حالة، بينهم 39 حالة بوضع خطير. ويظهر في الفيديو صاحب المطعم اليهودي وهو يتحدث مع أحد مرتادي المطعم بالتأكيد له أنه يسمع القرآن الكريم لعله يكون سببا في عدم انتشار الفيروس، كما يفعل العرب المسلمين في فلسطين. وطالبت السلطات الإسرائيلية المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.
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