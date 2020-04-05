حبس متهمين يديران مصنع كمامات غير مرخص بأكتوبر
٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م
أرشيفية
أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس متهمَيْن بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، والالتزام بمواصفات الجودة والتعقيم اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المنتجات والمستلزمات الطبية المغشوشة والسلع مجهولة المصدر داخل المصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحري عن هوية مالك المكان وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية التى تحمل رقم 3721 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما.
جاء ضبط القضية بعد ورود معلومات إلى الإدارة
العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تفيد باستغلال أحد الأشخاص الظروف الراهنة التي تمر
بها البلاد وحاجة المواطنين إلى الكمامات الطبية للوقاية من فيروس "كورونا"
المُستَجَد، وتصنيعه كمية منها غير مُطابِقة للمواصفات ودون الحصول على الترخيص اللازم
داخل مصنع له.وتبين
جاء ضبط القضية بعد ورود معلومات إلى الإدارة
العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تفيد باستغلال أحد الأشخاص الظروف الراهنة التي تمر
بها البلاد وحاجة المواطنين إلى الكمامات الطبية للوقاية من فيروس "كورونا"
المُستَجَد، وتصنيعه كمية منها غير مُطابِقة للمواصفات ودون الحصول على الترخيص اللازم
داخل مصنع له.
وتبين من المعاينة انتاج المتهمين كمامات ومنظفات بمواد خام مجهولة المصدر، كما عُثِرَ به على كمية كبيرة من عبوات تحوي سائلًا مجهولًا مُدَّعَى
أنه مطهر، ووعاءين كبيرين من الصاج يحويان كحول مجهول المصدر، وأثواب كثيرة من القماش
الأبيض والأزرق وكمية من الشمع وأدوات وآلات لتصنيع الكمامات وعدد مُصنَّع منها، وقد
تبين خلو المَصْنَع من تراخيص مزاولة النشاط، علاوة على عدم اتخاذ القائمين عليه الوسائل
الوقائية اللازمة لتصنيع مثل تلك المنتجات.