جريمة

حبس متهمين يديران مصنع كمامات غير مرخص بأكتوبر

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م
أرشيفية
أرشيفية
أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس متهمَيْن بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، والالتزام بمواصفات الجودة والتعقيم اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المنتجات والمستلزمات الطبية المغشوشة والسلع مجهولة المصدر داخل المصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحري عن هوية مالك المكان وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية التى تحمل رقم 3721 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما.
جاء ضبط القضية بعد ورود معلومات إلى الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تفيد باستغلال أحد الأشخاص الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحاجة المواطنين إلى الكمامات الطبية للوقاية من فيروس "كورونا" المُستَجَد، وتصنيعه كمية منها غير مُطابِقة للمواصفات ودون الحصول على الترخيص اللازم داخل مصنع له.وتبين
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الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
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أمن المنافذ يتصدى لقضيتي تهريب بـ25 ألف جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط قضيتي تهريب كالتالي: (وحدات إضاءة كهربائية- بضائع أجنبية الصنع) بإجمالي 25 ألفا و525 جنيها.
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مباحث المصنفات تفك شفرة صاحب محل إلكترونيات بعين شمس

صاحب محل إلكترونيات في منطقة عين شمس، ظن أن الظروف التي تمر بها البلاد وتضافر الجهود للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد وانشغال قوات الشرطة بتطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحلات التجارية أيضا، يمنحه الفرصة لممارسة نشاطه غير المشروع في ترويج أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة لكن مباحث المصنفات كانت له بالمرصاد.

النيابة تستمع إلى أقوال 25 مصابًا فى حادثين بأسوان

شهد طريق العلاقي جنوب محافظة أسوان، انقلاب سيارة ربع نقل، مما تسبب فى مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين بينهما سودانيين الجنسية، وعلى الفور هرعت قوات النجدة للمكان، ونقلت 3 سيارات إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، بينما تم نقل المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية ، وحررت قوات المتابعة على الطريق محضرًا بالحادث، وجاري إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، بسؤال من تسمح حالته الصحية بمناقشته من المصابين، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، كما صرحت النيابة بدفن جثمان طفل لقى مصرعه، وتستمع إلى أقوال 21 مصابًا فى حادث آخر.
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تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

ضبط 68 ألف قطعة مستلزمات طبية داخل مخزنين غير مرخصين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
طفال- يلقون- حجارة- على -قطار

مصرع مواطن سقط أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا

لقى مواطن مصرعه أسفل عجلات قطار ركاب، فى نطاق محافظة المنوفية وتحديدًا فى مدينة السادات، خلال رحلة القطار من القاهرة إلى طنطا، وأفاد شهود عيان من ركاب القطار أن الفقيد كان يقف على الباب خلال سير القطار، وفوجئوا بسقوطه وعلو صوت صراخه أسفل عجلات القطار، ورجحوا اختلال توازنه مما تسبب فى سقوطه، ونفوا وجود شبهة جنائية أو تعرض أحد له خلال رحلة سير القطار، وحررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة وإفادة شهود العيان، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القانونية اللازمة.
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تكثيف أمني لتطبيق حظر التجوال في الإسماعيلية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم، في الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. إذ رصدت «التحرير» تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام رئيس المباحث، والنقباء مصطفى جميل، وحسن رضوان معاوني المباحث.
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