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جامعة عين شمس تكشف تفاصيل إصابة طبيب الدمرداش بكورونا

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م
كورونا
كورونا
قالت جامعة عين شمس، اليوم الأحد، إن طبيب امتياز الذي يعمل بالوحدة الرابعة بمستشفى النساء والتوليد بمستشفى الدمرداش، وأثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا، تم عزله بمستشفى العجوزة العام بعد اكتشاف إصابته.
وأوضحت الجامعة، في بيان، أنه في يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2020، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، أبلغ الطبيب المقيم بقسم أمراض النساء والتوليد فريق مكافحة العدوى بأن طبيب الامتياز قد تم ثبوت إيجابية تحليل covid-19 الخاص به بوزارة الصحة، وأنه تم حجزه بمستشفى العجوزة العام بعد أن كان متواجدًا
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طارق- شوقي

مراعاة الفروق العمرية.. وزير التعليم يكشف طريقة عمل المشروع البحثي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة المشروع البحثي الذي سيكون شرطا أساسيا للنجاح والانتقال للصف الدراسي الأعلى. وشرح الوزير خلال فيديو توضيحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؟، كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، كما أوضح كيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع. ويحتوي الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة وسوف يتم مراعاة الفروق العمرية في المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.
احمد-الطيب (2)

منعا للشائعات..صفحة رسمية باسم شيخ الأزهر على فيسبوك

أعلن المركز الإعلامي للأزهر اليوم الأحد، تدشين صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن ذلك جاء حرصا من فضيلة الإمام الأكبرعلى التواصل مع فئات المجتمع.
ولادة-قيصرية

سلبية فحص فيروس كورونا لأول مولود من أم متعافية

أكد الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والولادة، اليوم الأحد، أنه تم اجراء تحليل كورونا المستجد، لأول طفل مولود من أم متعافية من فيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل أن الطفل غير مصاب بالفيروس. وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن رحلة الأم مع الفيروس بدأت عندما عادت من رحلة العمرة، وظهرت عليها الأعراض نتيجة مخالطتها لحالة إيجابية، مشيرا إلى أنه تم اجراء فحص كورونا للأم وجائت النتائج إيجابية.
معهد-الاورام (3)

جامعة القاهرة: سلبية نتائج تحاليل مرضى معهد الأورام

أعلن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام و المتحدث باسم جامعة القاهرة، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات واقعة إصابة 17 طبيبًا وممرضًا بفيروس كورونا المستجد في معهد الأورام التابع للجامعة، والتي تم الإعلان عنها مساء أول من أمس الجمعة. وقال علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" اليوم، أنه تم اجراء 800 تحليل كورونا للعاملين بمعهد الأورام حتى الآن، موضحا أن المعهد الأورام يضم 600 من هيئة التمريض و750 طبيبا و2000 موظفا إداريًا مريضا
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ولادة-قيصرية

سلبية فحص فيروس كورونا لأول مولود من أم متعافية

أكد الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والولادة، اليوم الأحد، أنه تم اجراء تحليل كورونا المستجد، لأول طفل مولود من أم متعافية من فيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل أن الطفل غير مصاب بالفيروس. وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن رحلة الأم مع الفيروس بدأت عندما عادت من رحلة العمرة، وظهرت عليها الأعراض نتيجة مخالطتها لحالة إيجابية، مشيرا إلى أنه تم اجراء فحص كورونا للأم وجائت النتائج إيجابية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و103 إصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
كورونا

إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ أسبوعين

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه تعد أقل حصيلة يومية للوفيات في إيطاليا منذ ما يقرب من أسبوعين أو أكثر. وأكدت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 15887 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948، وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة اليوم أقل من عدد إصابات أمس السبت، مؤكدة تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.
معاشات 2

كورونا يؤجل مقابلات المتقدمين لمنصب رئيس جامعة طنطا

يواصل فيروس كورونا المستجد، تأثيره السلبي على الحياة اليومية للمواطنين بكافة فئاتهم، بل وتوقف المؤسسات. فمع بداية شهر مارس الماضي، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة طنطا، وطبقا للجدول الزمني كان من المقرر أن يتم الإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 26 مارس الماضي، ويتم تلقى الطعون بداية من السبت 28 مارس وحتى الأحد 29 مارس 2020 ، ثم تجتمع لجنة البت فى الطعون ، وبعدها يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين 30 مارس.
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