جامعة عين شمس تكشف تفاصيل إصابة طبيب الدمرداش بكورونا

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م

كورونا

قالت جامعة عين شمس، اليوم الأحد، إن طبيب امتياز الذي يعمل بالوحدة الرابعة بمستشفى النساء والتوليد بمستشفى الدمرداش، وأثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا، تم عزله بمستشفى العجوزة العام بعد اكتشاف إصابته.

وأوضحت الجامعة، في بيان، أنه في يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2020، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، أبلغ الطبيب المقيم بقسم أمراض النساء والتوليد فريق مكافحة العدوى بأن طبيب الامتياز قد تم ثبوت إيجابية تحليل covid-19 الخاص به بوزارة الصحة، وأنه تم حجزه بمستشفى العجوزة العام بعد أن كان متواجدًا



وأوضحت الجامعة، في بيان، أنه في يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2020، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، أبلغ الطبيب المقيم بقسم أمراض النساء والتوليد فريق مكافحة العدوى بأن طبيب الامتياز قد تم ثبوت إيجابية تحليل covid-19 الخاص به بوزارة الصحة، وأنه تم حجزه بمستشفى العجوزة العام بعد أن كان متواجدًا لأداء عمله بكشك الولادة الخاص بحوادث الوحدة الرابعة يوم الأربعاء 1 أبريل وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق الثاني من أبريل، لاتخاذ اللازم.



وأضاف البيان أن الطبيب قام بالاتصال بقطاع الطب الوقائي بوازاة الصحة في تمام الساعة الواحدة صباحًا للتأكد من إيجابية تحليل طبيب الامتياز، وبالفعل أفادت بأن اسمه مدرج بكشوف الحالات الإيجابية هو وبعض أفراد عائلته، وأن والد طبيب الامتياز وهو صيدلي توجه إلى مستشفى الحميات يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل، إثر تعرضه لوعكة صحية وبعد سحب مسحات له جاءت النتيجة إيجابية covid-19.



وبحسب البيان توجه فريق الترصد بالوزارة، لسحب عينات لجميع أفراد الأسرة، وجاءت النتائج إيجابية لطبيب الامتياز وشقيقه، يوم الجمعة 3 أبريل، وعليه تم عزلهما في مستشفى العجوزة العام، وبعدها تم إغلاق الوحدة الرابعة بالمستشفة تمامًا وعدم استقبال أي حالات جديدة حتى ظهور نتائج تحليل العاملين، وتم تنظيف وتطهير المستشفى بالكامل ورشها بالمطهرات بالمعدات والفرق المدربة المختصة بذلك، فضلا عن إيقاف العمليات واستقبال الحالات للقسم الذي عمل به طبيب الامتياز والتي كان مقرر لها كشف يوم السبت الموافق 4 إبريل لحين ظهور نتائج التحاليل.



وأكد البيان أنه تم حصر جميع المخالطين لطبيب الامتياز بالأماكن الذي تواجد بها من المرضى والأطباء والتمريض والعمال والإداريين وكان عددهم 79 مخالطًا لفحص تواجد فيروس covid-19 يوم السبت 4 أبريل، إلى المعامل المركزية وجاءت جميع النتائج سلبية اليوم الأحد الساعة الثانية ظهرًا، وتم استكمال 69 عينة إضافية لبقية العاملين في المستشفى رغم عدم التخالط المباشر للطبيب المذكور والقيام بالتحليل لهم بالمعمل المرجعي بمستشفى عين شمس التخصصي وفي انتظار النتائج.



وأضاف البيان أنه تم حصر أسماء المرضى المترددين على أكشاك الولادة يوم الأربعاء 1 أبريل 2020، ومن الذين خرجوا بعد الشفاء أو متابعة حتى تاريخ الإبلاغ بإصابة طبيب الامتياز، ورصد أرقام تليفوناتهم وإرسال بياناتهم إلى الطب الوقائي لعمل اللازم من إجراءات، واستمرت المتابعة والتأكيد على التزام جميع العاملين بارتداء الواقيات الشخصية واتباع جميع سياسات مكافحة العدوى من قبل جميع العاملين والمترددين على المستشفى.



وأكدت الجامعة، أنه تم منح إجازة لبعض المخالطين الذين ثبت سلبية نتيجة تحاليلهم إلى أن يعاد التحليل لهم جميعًا مرة أخرى بعد 3 أيام لضمان سلبية النتائج.وتعهدت الجامعة في البيان، بالتزام الشفافية التامة في الإفصاح عن أية وقائع قد تطرأ ذات صلة بوباء كورونا المستجد، وبذل أقصى الجهود الممكنة في مستشفيات جامعة عين شمس ومساندة كافة مؤسسات الدولة في مجابهة هذا الوباء والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.



