تامر مرسي يطرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل الاختيار

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ م

تامر مرسي

طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي لمسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان 2020 على حسابه عبر فيسبوك. وعلق مرسي: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة". وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل الاختيار مرة آخرى للتصوير مع مراعاة الوقاية من فيروس كورونا ويتم تكثيف ساعات العمل.

وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة ويجسد النجم "أمير كرارة" دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، ويقوم "أحمد العوضي" دور الإرهابي هشام عشماوي، والمسلسل من انتاج سينرجي، وسيعرض على قنوات ON و ON