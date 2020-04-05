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تامر مرسي يطرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل الاختيار

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ م
تامر مرسي
تامر مرسي
طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي لمسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان 2020 على حسابه عبر فيسبوك. وعلق مرسي: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة". وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل الاختيار مرة آخرى للتصوير مع مراعاة الوقاية من فيروس كورونا ويتم تكثيف ساعات العمل.
وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة ويجسد النجم "أمير كرارة" دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، ويقوم "أحمد العوضي" دور الإرهابي هشام عشماوي، والمسلسل من انتاج سينرجي، وسيعرض على قنوات ON و ON
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أحمد السقا يفاجئ الجمهور في رمضان 2020

لا أحد يستطيع إنكار الملل والتوتر والقلق، الذي تعيش فيه البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا يحاول الفنانون دائما نشر البهجة من المنزل، فبعضهم صور مقاطع فيديو من خلال تطبيق "تيك توك"، والبعض الآخر أطلق تحديات جديدة مثل "تحدي الملل"، وآخرون شاركوا في مبادرة الخير، وللوصول إلى كل أسرة عربية، صدر منذ أيام قليلة البرنامج الفكاهي "هزر فزر" للنجمة هنا الزايد، ومن الواضح أن أحمد السقا سيسير على نهجها، بعد أن أعلن يوم الجمعة عن برنامجه الجديد في رمضان.
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يوسف الشريف يعود إلى دراما رمضان بـ«النهاية»

يحاول جميع الفنانين المشاركة في الموسم الرمضاني 2020، ولكن مع أزمة الكورونا، أصبحت العديد من المسلسلات مهددة بوقف التصوير أو التأجيل، وكان من بينهم مسلسسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، لأنه لم ينتهي بعد من تصوير جميع المشاهد، فيحاول القائمون على الأعمال، اتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، وتتمثل في تجنب التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالنسبة للمسلسلات، التي نجحت في الهروب من الكورونا، كنا من بينهم مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف.
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«ولاد إمبابة».. يهرب من كورونا ويلحق برمضان 2020

نتج عن فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة، وذلك في عدة نواحي الاقتصادية، كما تأثرت دور السينما العالمية والمحلية، الأمر الذي جعل القائمين على إنتاج الأفلام، اتخاذ قرارات تتعلق بتأجيل طرحها، مع وقف الحملات التسويقية، وبالنسبة للتليفزيون المصري، ومسلسلات رمضان 2020، فكان من المتوقع خروج عدد من المسلسلات من المارثون الرمضاني، ولكن نجح عدد من الفنانين في الهروب من كورونا، واقتربوا من إنهاء تصوير الحلقات، وكان من بينهم مسلسل" ولاد إمبابة" للنجم سعد الصغير.
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عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
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دلال عبد العزيز: «جورج سيدهم أكتشفني وسمير غانم حزين عليه»

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني ومحبي الفنان الكبير جورج سيدهم الذي توفي الجمعة الماضية وأقيمت أمس صلاة القداس على جثمان الراحل، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، وحضر مجموعة من الفنانين تشييع الجثمان، من بينهم الفنانة إلهام شاهين وهاني رمزي والفنان مدحت صلاح، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، والفنانة دلال عبد العزيز، وفي ظل غياب الفنان الكبير سمير غانم بدت التسأولات عن سر غيابه عن وداع رفيق العمر.
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«بسبب كورونا».. خالد النبوي: «شكرًا لجنود الطب»

رسالة شكر وجهها الفنان خالد النبوي للأطباء والممرضين تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «النبوي» عبر حسابه على «تويتر»: «شكرًا لجنود التمريض.. شكرًا لجنود الطب.. شكرًا لجنود الصيدلة على تضحياتكم وجهودكم في هذه اللحظة الصعبة.. العلم مهم وقت الأزمة وكل وقت». ويحرص «النبوي» على مساندة وتوعية جمهوره لتخطي أزمة فيروس كورونا، إذ كتب في وقت سابق أيضًا: «حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع، كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة، النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع».
غادة-عبد-الرازق-04

غادة عبد الرازق تنشر برومو مسلسل «سلطانة المعز»

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، البرومو التشويقي لمسلسل «سلطانة المعز» على حسابها عبر تويتر، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، إذ علقت على البرومو قائله: «مسلسل سلطانة المعز، رمضان 2020 إن شاء الله». أحداث المسلسل تدور في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة النهار.
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