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فلسطين: عزل منطقة بالكامل بعد رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م
كورونا
كورونا
أعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، إغلاق منطقة بيتونيا غرب رام الله بشكل كامل، بعد اكتشاف مزيد من الإصابات بفيروس كورونا هناك، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت غنام أن القرار يمنع الخروج أو الدخول إلى منطقة بيتونيا باستثناء شاحنات المواد الغذائية. وجاء القرار بعد تسجيل 6 إصابات جديدة في بيتونيا، ما يرفع عدد الحالات المصابة بفيرةس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 234.

وأشار متحدث باسم الحكومة الفلسطينية إلى أن الإصابات الجديدة تعود لأفراد عائلة واحدة هم 4 أطفال، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر 18 عاما ووالدتهم.

وأضاف المتحدث في بيان أن الحالات الجديدة هي لزوجة وأبناء مريض كورونا تأكدت إصابته السبت، بسبب مخالطته أحد العمال القادمين من إسرائيل.


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الصحة الإماراتية: 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة، بحسب "روسيا اليوم". وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة". وتابعت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
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قطر تسجل 279 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، بأنها سجلت 279 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب "روسيا اليوم".
فيروس- كورونا (3)

الأردن يعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الت24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم".
فيروس كورونا

وزير الصحة التركي: 500 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في بلاده بلغت أكثر من 500، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 24 ألفا، لافتًا أن معظم الإصابات بوباء كورونا سجلت في مدينة إسطنبول، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين في تركيا إلى 23 ألفا و934 وفقا لموقع سكاي نيوز. وفي 10 مارس الماضي، أعلنت تركيا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص قالت إنه حمل الإصابة معه من أوروبا.
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.
غزة (2)

حماس تطالب برفع الحصار لتمكين غزة من مواجهة كورونا

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة لتمكين القطاع من مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وصرح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي بأن استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة شكل من أشكال العدوان، وجريمة ضد الإنسانية، خاصة في ظل وباء فيروس كورونا، مضيفا: "يتحمل الاحتلال الإسرائيلي ما يترتب على هذا الحصار من نتائج وتداعيات هذا الخطر على حياة غزة وسكانها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
المسجد-الأقصى (1)

خوفًا من كورونا.. تعليق الصلاة في المسجد الأقصى

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منذ فجر غد الاثنين، لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إذ أوضح المجلس، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، في بيان أنه عقد جلسة طارئة مساء اليوم استعرض خلالها «تطورات الأوضاع الصحية التي تمر بها مدينة القدس وباقي البلاد»، مشيرا إلى أنه قرر متابعة حزمة إجراءات وتعليمات جديدة «صادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
عصيان-مدني-في-غزة

الأمم المتحدة: وصول كورونا إلى غزة مخيف

اعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكجولدريك، أن وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة قد يكون مخيفا نتيجة الاكتظاظ السكاني ومحدودية النظام الصحي، قائلا: ”إننا قلقون حاليا فيما يتعلق بغزة، إنها منطقة معقدة، بسبب الحصار طويل الأمد والقيود المفروضة التي تصعّب الأمور/ وصول الفيروس إلى غزة سيحوله إلى ما يشبه الحاضنة عندما يعلق الناس ضمن منطقة مكتظة بالسكان، النظام الصحي يعاني من نقص في التمويل وشح في الموارد والأجهزة"، جاء ذلك في حوار نشره الموقع الإخباري للأمم المتحدة، اليوم الأحد.
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