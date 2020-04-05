فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء وضبط 4 متهمين فى 15 مايو

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م

أرشيفية

استقبل المستشفى العام بمنطقة 15 مايو، رجلين مصابين بكسور فى الأذرع، واشتبه الأطباء فى المستشفى بكون الإصابة جنائية، نظرًا لظهور إصابات أخرى عليهما تتمثل فى كدمات وسحجات مدممة، وعلى الفور تم إخطار نقطة الشرطة للمتابعة الأمنية، وبسؤال المصابين أكدوا نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والضرب بين عائلتين بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، بسبب خلافات الجيرة، واتهموا أشخاص بالتسبب فى إصابتهم، عن طريق الاستعانة ببلطجية ومأجورين للتعدي عليهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من فض المشاجرة وضبط 4 متهمين

وفور تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بتلقيه إشارة من المستشفي العام، تفيد استقبال شخصين مصابين بكسر في الذراع، إثر مشاجرة، أمر على الفور بانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من فض مشاجرة الأسلحة البيضاء، وضبط



وفور تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بتلقيه إشارة من المستشفي العام، تفيد استقبال شخصين مصابين بكسر في الذراع، إثر مشاجرة، أمر على الفور بانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من فض مشاجرة الأسلحة البيضاء، وضبط رجال المباحث 4 أشخاص من طرفى الواقعة ومتلبسين بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، بقصد التشاجر وإصابة آخرين والشروع فى قتلهم، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

حرر رجال الشرطة محضرًا بالواقعة، وتم أخذ إفادة المصابين بالكسور والمتهمين بحيازة أسلحة فيه، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، واتهم كل طرف منهما الآخر بإحداث الإصابات التى به، ومن المقرر عرض المتهمين على النيابة العامة صباح باكر.



