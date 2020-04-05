جريمة

فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء وضبط 4 متهمين فى 15 مايو

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م
أرشيفية
أرشيفية
استقبل المستشفى العام بمنطقة 15 مايو، رجلين مصابين بكسور فى الأذرع، واشتبه الأطباء فى المستشفى بكون الإصابة جنائية، نظرًا لظهور إصابات أخرى عليهما تتمثل فى كدمات وسحجات مدممة، وعلى الفور تم إخطار نقطة الشرطة للمتابعة الأمنية، وبسؤال المصابين أكدوا نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والضرب بين عائلتين بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، بسبب خلافات الجيرة، واتهموا أشخاص بالتسبب فى إصابتهم، عن طريق الاستعانة ببلطجية ومأجورين للتعدي عليهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من فض المشاجرة وضبط 4 متهمين
 وفور تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بتلقيه إشارة من المستشفي العام، تفيد استقبال شخصين مصابين بكسر في الذراع، إثر مشاجرة، أمر على الفور بانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من فض مشاجرة الأسلحة البيضاء، وضبط
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خطف (2)

ضبط متهمين خطفا مواطنًا من منزله بالمنيا وقتلاه

مزارع من أسرة ميسورة الحال، طمع فيه شخصين من قرية مجاورة لمحل سكنه بمركز المنيا، فخططا لاختطافه لطلب فدية مليون ونصف من أسرته، لكن الجناة خافوا من تعرف المجني عليه عليهما، فقررا قتله، ووضعوا له سم فئران فى طعام وكوب شاي، وحينما بدأ يعاني آثار السم خنقاه، وحفرا حفرة بأرض ملك أحدهما ودفناه فيها، واتصلا على شقيقه لطلب فدية، وحينما طلب محادثة أخيه وسماع صوته رفضا، بما دفع الأخير لإبلاغ الأمن ليتم ضبطهما ويقرا بجريمتها قائلين: "مفكرناش.. خطفناه ومعرفناش نتصرف فقتلناه".
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (2)

ضبط 38 قضية تموين وتنفيذ 1412 حكمًا بسوهاج

شن جهاز الأمن بمديرية سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية وأحكام الغرامات والمخالفات، علاوة على إعداد الأكمنة لضبط الخارجين عن القانون من ممارسي أعمال العنف والبلطجة وحائزى الأسلحة النارية والزخيرة، علاوة على ضبط الجرائم التموينية التى تضر بالمصلحة العامة للمواطنين، وذلك بقصد ضبط الأسعار خاصة فى ظل أزمة كورونا.
محكمة-ارشفية

حبس متهمين يديران مصنع كمامات غير مرخص بأكتوبر

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس متهمَيْن بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، والالتزام بمواصفات الجودة والتعقيم اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المنتجات والمستلزمات الطبية المغشوشة والسلع مجهولة المصدر داخل المصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحري عن هوية مالك المكان وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية التى تحمل رقم 3721 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
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تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
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غاب الأهل والجيران هم الشهود على تعذيب «ساجدة»

رأت النيابة العامة بشمال الجيزة، عدم صلاحية عامل جراج، وزوجته ربة منزل، لرعاية طفليهما "عبد الله" عام ونصف وشقيقته "ساجدة" 6 أشهر، وذلك لتمييز الأبوين الذكر عن الأنثى، وتعريض حياة الأخيرة للخطر، باستخدام القسوة والعنف والتعذيب المبرح ضدها بالكي والكسر، رغم كونها مازالت رضيعة لا حول لها ولا قوة، ولذلك قررت النيابة إيداع الطفلين دار رعاية، وحبس الأبوين لتعريض حياة طفلتهما للخطر، فيما لم يتقدم للنيابة أيًا من أقارب الطفلين لطلب رعايتهما، بينما حضر جيران المتهمان إلى مقر النيابة.
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النيابة تطلب التحريات عن قاتل والده بالعياط

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب متهم بقتل والده بطعنات سكين بقرية المساندة في العياط بجنوب الجيزة، ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض تنفيذا لذلك الغرض، وكلفت النيابة رجال المباحث بمركز العياط بالتحري عن المتهم، وطبيعة عمله وأوجه دخله وبيان سلوكه العام، وطبيعة علاقته مع أسرته والمحيطين به وبالأخص والده، لكشف أغوار طبيعة العلاقة والخلافات التي دبت بينهما وتطورت إلى قيام المتهم بقتل والده.
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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالمنيا

شهد مركز ملوي بمحافظة المنيا، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين، بسبب خلافات مالية، مما أسفر عن مصرع شاب عشريني بطعنة نافذة بالقلب، وإصابة 3 آخرين بطعنات وجروح وارتجاج في المخ جراء تعرضهم للضرب بالشوم وأسلحة بيضاء، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لتحديد هوية جميع أطراف المشاجرة، وسرعة القبض عليهم، ونشر تعزيزات أمنية، منعًا لتجنب الاشتباكات بين الطرفين، بسبب العصبيات العائلية، خاصة مع سقوط قتيل جراء المشاجرة، وتبين من التحريات أن أيًا من الأهالي لم يُبلغ عن المشاجرة، وإنما كشفتها للشرطة دماء القتلى والمصابين.
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