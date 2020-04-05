ضبط 38 قضية تموين وتنفيذ 1412 حكمًا بسوهاج

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م

أرشيفية

شن جهاز الأمن بمديرية سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية وأحكام الغرامات والمخالفات، علاوة على إعداد الأكمنة لضبط الخارجين عن القانون من ممارسي أعمال العنف والبلطجة وحائزى الأسلحة النارية والزخيرة، علاوة على ضبط الجرائم التموينية التى تضر بالمصلحة العامة للمواطنين، وذلك بقصد ضبط الأسعار خاصة فى ظل أزمة كورونا.

أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ "1412" حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت القوات 38 قضية تموينية من بينها "5" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"4" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"5" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"3" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار



أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ "1412" حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت القوات 38 قضية تموينية من بينها "5" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"4" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"5" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"3" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"4" قضايا عدم حمل شهادة صحية و"3" قضايا لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و"5" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضية حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتخزين كميات من المنظفات بقصد حجبها عن المواطنين وقضية حيازة وعرض لحوم مذبوحه خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجـارٍ الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـة.

كما ألقت قوات الأمن القبض على متهم بحيازة بندقية خرطوش عيار 12 وفرد روسي محلي الصنع وتم ضبط "3" قطع سلاح أبيض.



