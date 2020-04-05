جريمة

ضبط متهمين خطفا مواطنًا من منزله بالمنيا وقتلاه

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م
أرشيفية
أرشيفية
مزارع من أسرة ميسورة الحال، طمع فيه شخصين من قرية مجاورة لمحل سكنه بمركز المنيا، فخططا لاختطافه لطلب فدية مليون ونصف من أسرته، لكن الجناة خافوا من تعرف المجني عليه عليهما، فقررا قتله، ووضعوا له سم فئران فى طعام وكوب شاي، وحينما بدأ يعاني آثار السم خنقاه، وحفرا حفرة بأرض ملك أحدهما ودفناه فيها، واتصلا على شقيقه لطلب فدية، وحينما طلب محادثة أخيه وسماع صوته رفضا، بما دفع الأخير لإبلاغ الأمن ليتم ضبطهما ويقرا بجريمتها قائلين: "مفكرناش.. خطفناه ومعرفناش نتصرف فقتلناه".
تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بالمنيا، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز المنيا، بورود بلاغ باختطاف أ.م.ع" من المنزل، وأن شقيقه تلقى اتصالا من الخاطفين بطلب فدية مبلغ مليون ونصف جنيه.على الفور تم تشكيل فريق بحث  بدأ بتتبع التليفونات وخطوط السير تبين أن المتهمين هما "م.أ.ع" و"خ.أ.خ"
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حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (2)

ضبط 38 قضية تموين وتنفيذ 1412 حكمًا بسوهاج

شن جهاز الأمن بمديرية سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية وأحكام الغرامات والمخالفات، علاوة على إعداد الأكمنة لضبط الخارجين عن القانون من ممارسي أعمال العنف والبلطجة وحائزى الأسلحة النارية والزخيرة، علاوة على ضبط الجرائم التموينية التى تضر بالمصلحة العامة للمواطنين، وذلك بقصد ضبط الأسعار خاصة فى ظل أزمة كورونا.
مشاجرة-السلام‎

فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء وضبط 4 متهمين فى 15 مايو

استقبل المستشفى العام بمنطقة 15 مايو، رجلين مصابين بكسور فى الأذرع، واشتبه الأطباء فى المستشفى بكون الإصابة جنائية، نظرًا لظهور إصابات أخرى عليهما تتمثل فى كدمات وسحجات مدممة، وعلى الفور تم إخطار نقطة الشرطة للمتابعة الأمنية، وبسؤال المصابين أكدوا نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والضرب بين عائلتين بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، بسبب خلافات الجيرة، واتهموا أشخاص بالتسبب فى إصابتهم، عن طريق الاستعانة ببلطجية ومأجورين للتعدي عليهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من فض المشاجرة وضبط 4 متهمين
محكمة-ارشفية

حبس متهمين يديران مصنع كمامات غير مرخص بأكتوبر

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس متهمَيْن بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، والالتزام بمواصفات الجودة والتعقيم اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المنتجات والمستلزمات الطبية المغشوشة والسلع مجهولة المصدر داخل المصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحري عن هوية مالك المكان وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية التى تحمل رقم 3721 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
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الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في العملة بالإسكندرية والمنيا

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات غير القانونية، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بنطاق محافظتي الإسكندرية والمنيا، إذ أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية" وآخر مقيم المنيا بتجميع مدخرات المصريين بدولة عربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد مقابل عمولة.
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مصرع عامل وإصابة 11 آخرين بسبب دراجة بالطرق الإقليمي

بسبب الحمولة الزائدة، واستخدام دراجة نارية ثلاثية "تروسيكل" مخصص لنقل البضائع الخفيفة فى تحميل الركاب وبتزاحم بالغ بالمخالفة لقوانين المرور، انقلبت المركبة، متسببة فى إصابة 11 عاملًا كانوا متكدسين بالتروسيكل، بإصابات بالغة تنوعة بين كسور وجروح وكدمات متفرقة، وعلى الفور استغاث الأهالي بقوات النجدة، وسرعان ما وصلت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، وأكد الأطباء استقرار حالة أغلبهم باستثناء عدة حالات مصابة باشتباه ما بعد ارتجاج المخ.
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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالمنيا

شهد مركز ملوي بمحافظة المنيا، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين، بسبب خلافات مالية، مما أسفر عن مصرع شاب عشريني بطعنة نافذة بالقلب، وإصابة 3 آخرين بطعنات وجروح وارتجاج في المخ جراء تعرضهم للضرب بالشوم وأسلحة بيضاء، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لتحديد هوية جميع أطراف المشاجرة، وسرعة القبض عليهم، ونشر تعزيزات أمنية، منعًا لتجنب الاشتباكات بين الطرفين، بسبب العصبيات العائلية، خاصة مع سقوط قتيل جراء المشاجرة، وتبين من التحريات أن أيًا من الأهالي لم يُبلغ عن المشاجرة، وإنما كشفتها للشرطة دماء القتلى والمصابين.
قطع-أثرية

حلم تحول سرابًا.. ضبط متحف آثار في منزل موظف

"زغلول. م." موظف أربعيني، لم يرض برزق حلال قسمه الله له من خلال عمله بهيئة السكك الحديدية، بحث عن طريقة تمنحه ثروة طائلة دون تكبد مشقة العمل، طرق باب التنقيب عن الآثار، وعثر على قطع أثرية لكن أحلامه الوردية تحولت سرابا، كشفت قوات الأمن مخططه إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم قيام "زغلول.م." 41 سنة، مقيم قرية "منشة المغالقة" التابعة لمركز ملوي، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار وعرضها للبيع.
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