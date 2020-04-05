ضبط متهمين خطفا مواطنًا من منزله بالمنيا وقتلاه

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م

أرشيفية

مزارع من أسرة ميسورة الحال، طمع فيه شخصين من قرية مجاورة لمحل سكنه بمركز المنيا، فخططا لاختطافه لطلب فدية مليون ونصف من أسرته، لكن الجناة خافوا من تعرف المجني عليه عليهما، فقررا قتله، ووضعوا له سم فئران فى طعام وكوب شاي، وحينما بدأ يعاني آثار السم خنقاه، وحفرا حفرة بأرض ملك أحدهما ودفناه فيها، واتصلا على شقيقه لطلب فدية، وحينما طلب محادثة أخيه وسماع صوته رفضا، بما دفع الأخير لإبلاغ الأمن ليتم ضبطهما ويقرا بجريمتها قائلين: "مفكرناش.. خطفناه ومعرفناش نتصرف فقتلناه".

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بالمنيا، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز المنيا، بورود بلاغ باختطاف أ.م.ع" من المنزل، وأن شقيقه تلقى اتصالا من الخاطفين بطلب فدية مبلغ مليون ونصف جنيه.على الفور تم تشكيل فريق بحث بدأ بتتبع التليفونات وخطوط السير تبين أن المتهمين هما "م.أ.ع" و"خ.أ.خ"

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بالمنيا، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز المنيا، بورود بلاغ باختطاف أ.م.ع" من المنزل، وأن شقيقه تلقى اتصالا من الخاطفين بطلب فدية مبلغ مليون ونصف جنيه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بدأ بتتبع التليفونات وخطوط السير تبين أن المتهمين هما "م.أ.ع" و"خ.أ.خ" مزارعين من إحدى قرى مركز المنيا.

وتبين من التحريات الأولية أنهما قاما بخطف المجنى عليه وطلبا فدية من أهله، وبسبب خوفهما من افتضاح أمرهما وضعا للمجني عليه سم فئران فى طعام والشاى وكتما أنفاسه حتى فارق الحياة، وبعد ذلك قاما بوضعه فى جوال وحفرا حفرة فى أرض زراعية خاصة بأحد المتهمين ووضعا عليه التراب، وبالقبض عليهما اعترفا بارتكاب الجريمه وأرشدا عن مكان الجثة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



