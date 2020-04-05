مراعاة الفروق العمرية.. وزير التعليم يكشف طريقة عمل المشروع البحثي

تحرير:أمينة محمود ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م

طارق شوقي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة المشروع البحثي الذي سيكون شرطا أساسيا للنجاح والانتقال للصف الدراسي الأعلى. وشرح الوزير خلال فيديو توضيحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؟، كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، كما أوضح كيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع. ويحتوي الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة وسوف يتم مراعاة الفروق العمرية في المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.

وقال الوزير: "لمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أي مصادر أخرى متاحة"، لافتا إلى أن المشاريع البحثية ستكون للطلبة من 3 ابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، ولكل سنة دراسية سيكون لها مشروع واحد متعدد التخصصات لتغطية كل المواد الدراسية.وأشار شوقي إلى