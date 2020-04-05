مراعاة الفروق العمرية.. وزير التعليم يكشف طريقة عمل المشروع البحثي
تحرير:أمينة محمود
٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م
طارق شوقي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة المشروع البحثي الذي سيكون شرطا أساسيا للنجاح والانتقال للصف الدراسي الأعلى.
وشرح الوزير خلال فيديو توضيحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؟، كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، كما أوضح كيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع.
ويحتوي الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة وسوف يتم مراعاة الفروق العمرية في المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.
وقال
الوزير: "لمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب
الدراسية الورقية أو أي مصادر أخرى متاحة"، لافتا إلى أن المشاريع البحثية ستكون
للطلبة من 3 ابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، ولكل سنة دراسية سيكون لها مشروع واحد
متعدد التخصصات لتغطية كل المواد الدراسية.وأشار
شوقي إلى
وقال
الوزير: "لمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب
الدراسية الورقية أو أي مصادر أخرى متاحة"، لافتا إلى أن المشاريع البحثية ستكون
للطلبة من 3 ابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، ولكل سنة دراسية سيكون لها مشروع واحد
متعدد التخصصات لتغطية كل المواد الدراسية.
وأشار
شوقي إلى أنه يوم 9 إبريل سيتم الإعلان عن مشاريع مختلفة لكل سنة دراسية ليختار الطالب
أحد المشاريع أو مجموعة من الطلاب بحد أقصى 5 طلاب.
وأضاف
الوزير خلال الفيديو، أنه أثناء الشغل على المشروع سيكون متاح عدة مصادر للبحث مثل
المكتبة الإلكترونية وكتب المدرسة والقنوات التعليمية أو أي كتاب تمتلكه، وذلك للابتعاد
عن الحفظ، مؤكدًا أن المشروعات البحثية سيقوم بها الطلاب الدارسون بالصفوف من 3 ابتدائي
حتى 3 إعدادي ، لافتا إلى أن كل سنة دراسية لها مشروع واحد متعدد التخصصات يغطي كل
المواد الدراسية.
وكشف
الوزير، أن الهدف الأساسي من المشروعات البحثية هو البحث و التفكير والتعلم الذاتي
وليس الحفظ أو الإجابات النموذجية، موضحا أن المشروع البحثي سيتحدث عن موضوع معين سيختلف
حسب السنة الدراسية، ومطلوب من الطالب البحث عن كل ما يتعلق بالموضوع في كل المواد
لتغطية كل العناصر المطلوبة في البحث.