محمود طاهر: لا أفكر في الترشح لرئاسة الجبلاية

تحرير:علي الزيني ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٤ م

محمود طاهر

كشف المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، حقيقة ترشحه على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أن على الجميع أن يقف خلف مجلس إدارة الأهلي الحالي، بقيادة محمود الخطيب، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يُذاع على قناة"أون تيام سبورتس"، قائلًا:"منذ سنتين وأنا بعيدًا عن الساحة الرياضية، نظرًا لوجود لجان رياضية تقوم بدورها داخل النادي الأهلي، ولا بد إنها تحصل على حقها، وتكمل ما تفعله خلال فترة تواجدها".

وعن ترشحه لرئاسة اتحاد الكر ة، أجاب طاهر، قائلًا:" لا أعلم من قام بطرح إسمي، لترشحي على مقعد رئاسة اتحاد الكرة، ولا توجد لدي أي نية للترشح، حتى من قبل الأزمة التي نمر بها في الفترة الحالية، ومن المفترض أن لا يتحدث أحدًا عن انتخابات اتحادات في ظل الظروف التي نعيشها". وأردف: "يجب على الجميع ترك مجلس ادارة