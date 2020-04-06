علي ربيع يطرح بوستر مسلسل «عمر ودياب» مع مصطفى خاطر

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص

مصطفى خاطر - صورة أرشيفية

نشر علي ربيع بوستر للمسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني بجانب مصطفى خاطر على حسابه عبر موقع "انستجرام"، وتصدر بوستر المسلسل اسم "عمر ودياب" ما يعني إلى احتمالية تغير اسم المسلسل بدلا من "وصل أمانة". وعلق "ربيع" على البوستر قائلا: "رمضان 2020 على بركة الله"، وظهر بطلي العمل في البوستر يرتديان ملابس عمال في محطة بنزين. ويشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف بين شابين تتراكم عليهما الديون بسبب الاستدانة من أجل الزواج. والمسلسل هو أول لقاء درامي يجمع بين "ربيع وخاطر"، إذ خاض علي ربيع الموسم الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع الفنانة صابرين، وصلاح عبد الله، وسهر الصايغ، ومن إخراج وائل إحسان، فيما