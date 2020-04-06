فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

طرح برومو مسلسل «القمر آخر الدنيا» لبشرى

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
بشرى - صورة أرشيفية
بشرى - صورة أرشيفية
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "القمر آخر الدنيا" البرومو الدعائي له، تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني، ويكثف المخرج تامر حمزة ساعات التصوير بعد أن توقف لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واتخذت شركة الإنتاج كل الاحتياطات الوقائية اللازمة مثل التطهير والتعقيم الكامل لمقر التصوير، وارتداء الكمامات والقفازات، واتخاذ كافة التدابير للوقاية من الفيروس.
وفي وقت سابق نشر "حمزة" بوستر مبدئي للمسلسل على صفحته عبر موقع "فيسبوك"، والمسلسل اجتماعي يناقش المشكلات الأسرية ومن بطولة بشرى وعمرو عابد، وسميرة عبد العزيز، وهشام إسماعيل وثراء جبيل، وتأليف ثناء هاشم. "بشرى" شاركت في رمضان قبل الماضي بمسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقي، صلاح
اقرأ المزيد
مصطفى-خاطر (2)

علي ربيع يطرح بوستر مسلسل «عمر ودياب» مع مصطفى خاطر

نشر علي ربيع بوستر للمسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني بجانب مصطفى خاطر على حسابه عبر موقع "انستجرام"، وتصدر بوستر المسلسل اسم "عمر ودياب" ما يعني إلى احتمالية تغير اسم المسلسل بدلا من "وصل أمانة". وعلق "ربيع" على البوستر قائلا: "رمضان 2020 على بركة الله"، وظهر بطلي العمل في البوستر يرتديان ملابس عمال في محطة بنزين. ويشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي.
تامر- مرسي

تامر مرسي يطرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل الاختيار

طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي لمسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان 2020 على حسابه عبر فيسبوك. وعلق مرسي: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة". وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل الاختيار مرة آخرى للتصوير مع مراعاة الوقاية من فيروس كورونا ويتم تكثيف ساعات العمل.
احمد-السقا

أحمد السقا يفاجئ الجمهور في رمضان 2020

لا أحد يستطيع إنكار الملل والتوتر والقلق، الذي تعيش فيه البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا يحاول الفنانون دائما نشر البهجة من المنزل، فبعضهم صور مقاطع فيديو من خلال تطبيق "تيك توك"، والبعض الآخر أطلق تحديات جديدة مثل "تحدي الملل"، وآخرون شاركوا في مبادرة الخير، وللوصول إلى كل أسرة عربية، صدر منذ أيام قليلة البرنامج الفكاهي "هزر فزر" للنجمة هنا الزايد، ومن الواضح أن أحمد السقا سيسير على نهجها، بعد أن أعلن يوم الجمعة عن برنامجه الجديد في رمضان.
اقرأ المزيد من الأخبار
يسرا

هنادي مهنا تروج للبرومو الأول لمسلسل «دهب عيرة»

روجت الفنانة هنادى مهنا للبرومو الدعائي الأول لمسلسل "دهب عيرة" على حسابها عبر موقع "انستجرام" والمقرر عرضه في رمصان المقبل على قناة دبي. "دهب عيرة" يشهد عودة الفنانة يسرا بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول صاحبة مصنع ملابس تنغمس في شغلها وتهمل رعاية نجلها الطالب الجامعي الذي يتحول إلى مدمن مخدرات، وتتوالى الأحداث، وتقدم هنادي مهنا شخصية فتاة تدعى "سارة"، ويشارك في "دهب عيرة" حلا شيحة، عبير صبري، خالد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
احمد-صلاح-حسنى

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للمواطنين: هننتصر كشعب ودولة

يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على توعية متابعيه للوقاية من فيروس كورونا وبث روح التفاؤل. ووجه "حسني" رسالة تحفيزية عبر حسابه على "تويتر": "هننتصر كشعب ودولة بأذن الله على الفيروس وان شاء الله هنسيطر عليه الأرقام كلها ومعظمها لمخالطين لمصابين أو عائدين جدد من الخارج وبالطبع لا يعلموا وده أمر متوقع لان مصر دوله سياحية وأي دوله عليها حركة بالطبع هيكون فيها الأمر مش مفاجأة ولكن الاهم للقضاء عليه الحرص والامانة".
عبد-الحليم-حافظ

عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
دلال-عبد-العزيز

دلال عبد العزيز: «جورج سيدهم أكتشفني وسمير غانم حزين عليه»

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني ومحبي الفنان الكبير جورج سيدهم الذي توفي الجمعة الماضية وأقيمت أمس صلاة القداس على جثمان الراحل، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، وحضر مجموعة من الفنانين تشييع الجثمان، من بينهم الفنانة إلهام شاهين وهاني رمزي والفنان مدحت صلاح، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، والفنانة دلال عبد العزيز، وفي ظل غياب الفنان الكبير سمير غانم بدت التسأولات عن سر غيابه عن وداع رفيق العمر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]