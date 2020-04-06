طرح برومو مسلسل «القمر آخر الدنيا» لبشرى

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

بشرى - صورة أرشيفية

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "القمر آخر الدنيا" البرومو الدعائي له، تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني، ويكثف المخرج تامر حمزة ساعات التصوير بعد أن توقف لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واتخذت شركة الإنتاج كل الاحتياطات الوقائية اللازمة مثل التطهير والتعقيم الكامل لمقر التصوير، وارتداء الكمامات والقفازات، واتخاذ كافة التدابير للوقاية من الفيروس.

وفي وقت سابق نشر "حمزة" بوستر مبدئي للمسلسل على صفحته عبر موقع "فيسبوك"، والمسلسل اجتماعي يناقش المشكلات الأسرية ومن بطولة بشرى وعمرو عابد، وسميرة عبد العزيز، وهشام إسماعيل وثراء جبيل، وتأليف ثناء هاشم. "بشرى" شاركت في رمضان قبل الماضي بمسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقي، صلاح