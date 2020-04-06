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الصين تسجل حالة وفاة و39 إصابة جديدة بـ«كورونا»

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت الصين، اليوم الإثنين، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج، وتأتي الأرقام الجديدة ارتفاعا من 30 حالة أول من أمس السبت، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض، وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا بنهاية يوم الأحد، مقابل 47 حالة يوم السبت، وأظهرت البيانات الجديدة تسجيل حالة وفاة واحدة، أمس.
وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن حالة الوفاة كانت في مقاطعة "هوبي" وسط الصين، وأن حالة الإصابة المحلية جاءت في مقاطعة "قوانغدونغ"، فيما تم أمس تسجيل 10 حالات جديدة مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج ليصل إجمالي الحالات الوافدة إلى 951 حالة. وأضافت أن 114 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء
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بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تعلن تسجيل 403 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 403 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن بوريس جونسون يعاني أعراضًا متكررة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، معربا عن قلقه من استمرار الأعراض رئيس الوزراء. ونقلت "العربية" عن المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية قوله، إن جونسون تحت المراقبة الطبية في المستشفى.
]اوبك

روسيا تعلن تأجيل مؤتمر «أوبك+» لأسباب فنية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن مؤتمر "أوبك+" ، الذي كان مقررا عقده في وقت لاحق اليوم الإثنين، أجل إلى يوم الخميس المقبل لأسباب فنية، وأنه جارٍي الإعداد للمؤتمر. وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها "سبوتنيك" إنه يجب أن تشارك الدول الأخرى التي لم يسبق لها المشاركة في عملية تنسيق استقرار سوق النفط. وأضاف أنه لن يتمكن من تحديد هذه الدول، وأنه يجب على الجميع انتظار عقد المؤتمر. وسبق أن أعلن المتحدث باسم الرئاسة أن بلاده لم تؤيد فسخ اتفاقية "أوبك+"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي يتطلع إلى عملية تفاوض بناءة في هذا الشأن.
فيروس- كورونا (7)

وفاة أول طبيب أفغاني بـ«كورونا» في العاصمة كابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله مايار اليوم الاثنين، وفاة طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا، فى إحدى المستشفيات الخاصة فى العاصمة كابول وقال المتحدث - حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن السلطات قامت بتجميع عينات من باقي الأطباء البالغ عددهم 20 طبيبا وباقي الأطقم الطبية في المستشفى للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين. وكانت السلطات الأفغانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19 ) على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.
توابيت كرتون

جثث ملقاة وتوابيت «كرتون»..معركة كورونا في الإكوادور

يعاني المسؤولون في الإكوادور بالتعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا الجديد، وكانت النتيجة جثث متعفنة على جانب الطريق، وتوابيت مصنوعة من الورق المقوى (الكرتون). وتركت 150 جثة على الأقل على جانب الطريق، في مدينة غواكيل الإكوادورية، التي ضربها فيروس كورونا بشكل مفاجئ وسريع. وتعاني الاكوادور من مأساة انتشار جثث ضحايا فيروس كورونا الذين فقدوا حياتهم جراء الإصابة بالفيروس، حيث قامت الشرطة بجمع جثث من شوارع المدينة ومنازلها، وحذرت الحكومة من أن ما يصل إلى 3500 شخص قد يموتون من فيروس كورونا.
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كوريا - كورونا

7 وفيات و36 إصابة جديدة بوباء «كورونا» في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بينها 35 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد إلى 3 آلاف و315 وفاة و81 ألفا و733 إصابة حتى نهاية أمس الثلاثاء، وجاءت حالات الوفاة المسجلة بواقع 6 حالات في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وحالة واحدة في شنجهاي، فيما ارتفعت إجمالي إصابات الحالات الوافدة إلى 806 حالات، فيما تم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، كما تم تسجيل 130 حالة مصابة دون أن تظهر عليها أعراض المرض وتخضع جميعها للملاحظة الطبية.
كوريا - كورونا

الصين تسجل 31 حالة اصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، عن تسجيل 31 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، و4 وفيات جديدة، فيما ذكرت السلطات الصحية في البلاد أن من بين الحالات الجديدة، كان هناك 30 حالة قادمة من الخارج، وشخصا واحدا فقط انتقل إليه المرض محليا في مقاطعة جانسو شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن جميع الوفيات الأربع الجديدة من مقاطعة هوبي، ولكن لم يتم تسجيل أي حالات جديدة داخل المقاطعة التي تعتبر مركز تفشى المرض، والتي شهدت رفع إجراءات الإغلاق التي استمرت شهورا بشكل تدريجي.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
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