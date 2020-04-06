الصين تسجل حالة وفاة و39 إصابة جديدة بـ«كورونا»

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج، وتأتي الأرقام الجديدة ارتفاعا من 30 حالة أول من أمس السبت، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض، وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا بنهاية يوم الأحد، مقابل 47 حالة يوم السبت، وأظهرت البيانات الجديدة تسجيل حالة وفاة واحدة، أمس.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن حالة الوفاة كانت في مقاطعة "هوبي" وسط الصين، وأن حالة الإصابة المحلية جاءت في مقاطعة "قوانغدونغ"، فيما تم أمس تسجيل 10 حالات جديدة مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج ليصل إجمالي الحالات الوافدة إلى 951 حالة. وأضافت أن 114 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء