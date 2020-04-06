ترامب:لدينا 29 مليون جرعة من عقار لعلاج أعراض كورونا

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من عقار "الهيدروكسلوروكين"، لعلاج أعراض وباء كورونا، مضيفا أنه تم إجراء فحص كورونا وتسلم نتائجه لـ1.67 مليون أمريكي، وأحدث البيانات تشير الى أن التوقعات بالنسبة لأعداد الوفيات من فيروس كورونا ربما كان على أقصى تقدير، متابع: "لا نملك رفاهية انتظار سنين في تجربة عقارات لعلاج فيروس كورونا، ونتمنى أن يكون ما نراه ثباتا في ضحايا فيروس كورونا في المناطق الأكثر تضررا في الولايات المتحدة".

وأشار ترامب، في إفادته اليومية حول فيروس "كورونا"، إلى أن تراجع عدد حالات الوفاة في نيويورك يمكن أن يكون مؤشرا إيجابيا، مؤكدا أن الأمور يمكن أن تصل إلى نقطة مروعة من حيث أعداد وفيات كورونا لكنها ستكون النقطة التي تبدأ الامور بعدها في التغير للأفضل. وأعلن 5 ولايات، هي: ميسيسيبي، نيو مكسيكو، أوكلاهوما،