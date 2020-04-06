وزراء أوروبيون يلتقون عبر الفيديو لبحث أزمة «كورونا»
٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ ص
الاتحاد الاوروبي
يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ووزراء العدل مؤتمرين منفصلين عبر الفيديو اليوم الإثنين يركزان على آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أوروبا، وسيناقش وزراء العدل الإجراءات القانونية الجديدة التي تم اتخاذها للتعامل مع الوباء، وكذلك الوضع في السجون بسبب خطر تفشي المرض، ومن المرجح أن يناقشوا استجابة المجر المثيرة للجدل بشأن الوباء، الذي منح رئيس الوزراء فيكتور أوربان سلطات كاسحة دون موعد محدد لنهايتها، وردت المجر بقوة ضد انتقادات الشركاء بالاتحاد الأوروبي بشأن مشروع قانون الطوارئ الجديد، الذي قد يسمح لأوربا بالحكم لأجل غير مسمى.
وفي الوقت ذاته، يعتزم وزراء الدفاع
النظر في ما تفعله القوات المسلحة للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس محليا،
وسيناقشون أيضا التأثير على المهام والعمليات الأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي
في الخارج.
وشكل الاتحاد الأوروبي مهمة جديدة لفرض
حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا في بداية الشهر، تحت مسمى عملية إيريني،
وفي الوقت ذاته، يعتزم وزراء الدفاع
النظر في ما تفعله القوات المسلحة للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس محليا،
وسيناقشون أيضا التأثير على المهام والعمليات الأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي
في الخارج.
وشكل الاتحاد الأوروبي مهمة جديدة لفرض
حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا في بداية الشهر، تحت مسمى عملية إيريني، لكن
التفاصيل الكاملة لم يتم تحديدها بعد.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي، يعتزم إطلاق برنامج بقيمة 100 مليار يورو (109
مليارات دولار) في صورة قروض لدعم الدول الأعضاء الأشد تضررا من أزمة فيروس كورونا
المستجد، في خطوة يمكن أن تهدئ التوترات الناجمة عن رفض ألمانيا لفكرة
إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى
اعتزامها الكشف عن خطة تستهدف مساعدة الحكومات في دفع أموال للشركات للاحتفاظ بالعمال.