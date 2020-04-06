وزراء أوروبيون يلتقون عبر الفيديو لبحث أزمة «كورونا»

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ ص

الاتحاد الاوروبي

يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ووزراء العدل مؤتمرين منفصلين عبر الفيديو اليوم الإثنين يركزان على آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أوروبا، وسيناقش وزراء العدل الإجراءات القانونية الجديدة التي تم اتخاذها للتعامل مع الوباء، وكذلك الوضع في السجون بسبب خطر تفشي المرض، ومن المرجح أن يناقشوا استجابة المجر المثيرة للجدل بشأن الوباء، الذي منح رئيس الوزراء فيكتور أوربان سلطات كاسحة دون موعد محدد لنهايتها، وردت المجر بقوة ضد انتقادات الشركاء بالاتحاد الأوروبي بشأن مشروع قانون الطوارئ الجديد، الذي قد يسمح لأوربا بالحكم لأجل غير مسمى.

وفي الوقت ذاته، يعتزم وزراء الدفاع النظر في ما تفعله القوات المسلحة للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس محليا، وسيناقشون أيضا التأثير على المهام والعمليات الأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي في الخارج. وشكل الاتحاد الأوروبي مهمة جديدة لفرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا في بداية الشهر، تحت مسمى عملية إيريني،