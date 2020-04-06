لأول مرة.. «كورونا» يصيب نمر في حديقة حيوان بنيويورك

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ ص

نمر - صورة أرشيفية

أعلنت حديفة حيوان برونكس في نيويورك الأمريكية، إصابة نمر ملايو، يبلغ من العمر 4 سنوات، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي المرة الأولى التي يصاب فيها نمر بالفيروس التاجي، وفقا للمختبرات الوطنية للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن النمر الذي يدعى "ناديا" وشقيقته ونمران أخران و3 أسود أفريقية، أصيبوا بسعال جاف ومن المتوقع تعافي الجميع في وقت قريب، كاشفة عن أن نتيجة تحليل الخاصة بالنمر، جاءت إيجابية، وأكدت إصابته بالوباء الجديد.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، في بيان، اليوم الإثنين، إن عينات من ناديا، تم أخذها واختبارها بعد أن أظهرت العديد من الأسود والنمور في حديقة الحيوان أعراض أمراض الجهاز التنفسي، وشهدت انخفاضا طفيفا في شهيتهم للطعام. وذكرت حديقة الحيوانات، أن النمور والأسود أصيبت من قبل شخص يقوم برعايتها إما بدون أعراض