اليابان تعتزم إعلان حالة الطوارئ بعد تفشي كورونا

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ ص

شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني - صورة أرشيفية

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وسيمكن الإعلان السلطات من إغلاق المدارس وإصدار أوامر للشعب بالبقاء في المنازل، ويستهدف القرار بشكل خاص المدن الكبرى مثل طوكيو وأوساكا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤول حكومي. وتعرض آبي لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات طارئة لإبطاء انتشار الفيروس سريع الانتقال مع زيادة عدد الحالات في البلاد، وذكرت صحيفة "يوميوري" إن رئيس الوزراء الياباني سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، غدا الثلاثاء.

وبموجب قانون تم تعديله في مارس ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ، إذا كان المرض يشكل خطرا جسيما على أرواح الناس، وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم على الاقتصاد. ويمكن لهذه الخطوة أن تعطي حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية، ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم، وإلغاء الفعاليات