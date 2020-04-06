قطارات الهند تتحول إلى وحدات للعزل لمواجهه «كورونا»

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ ص

قطارات الهند - صورة أرشيفية

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، سلسلة إجراءات غير مسبوقة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، شملت إغلاقا عاما للبلاد لمدة 21 يوما، بما في ذلك السكك الحديدية التي لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عاما، وبحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قررت إدارة السكك الحديدية في الهند، تحويل 20 ألف عربة قطار إلى أجنحة صحية لعزل مرضى "كوفيد 19"، كما أن القطارات في الهند باتت مكانا لـ125 مستشفى ميدانيا في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك ميزة توفير أسرة متنقلة قادرة على الوصول إلى مناطق نائية.

وأصدر مسؤولو مناطق السكك الحديدية في الهند البالغ عددها 16، أوامر لموظفيهم بتحديد العربات جيدة التهوية وغير المكيفة، من أجل إعدادها لكي تصبح غرف عزل في حال الطوارئ. وكتب وزير السكك الحديدية الهندي بيوش غويال على موقع "تويتر": "السكك الحديد توفر الآن محيطا نظيفا وصحيا للمرضى من أجل التعافي". وقال مسؤول