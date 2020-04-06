الأرصاد: اليوم انخفاض في درجات الحرارة

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى لاضطراب في الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويشهد

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى لاضطراب في الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:



القاهرة 26 16

الإسكندرية 22 14

مطروح 21 15

سوهاج 31 16

قنا 36 16

أسوان 39 18



