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المالية: صرف مستحقات الشركات المصدرة حتى 5 ملايين جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا، قائلا إنه عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رجال الأعمال ضم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور محيى حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء.
وأشار معيط إلى أن رجال الأعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وأنه وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يسهم في مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء
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ميناء- غرب -بورسعيد

تجارة مصر الخارجية تتراجع 13 % لهذه الأسباب

شهدت قيمة التجارة الخارجية لمصر هبوطا بنسبة 13% خلال يناير 2020 لتسجل نحو 7.798 مليار دولار في مقابل 8.965 مليار دولار خلال يناير 2019، وذلك تزامناً مع ظهور فيروس كورونا المستجد وبدء تفشيه مطلع العام الجاري. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز بالميزان التجاري خلال العام الماضي انخفضت بنسبة 30.3% لتبلغ نحو 2.843 مليار دولار مقابل 4.069 مليار دولار.
الجنية-المصري

الجنيه المصري أكثر العملات تماسكا منذ تفاقم أزمة كورونا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة "كورونا". ونتيجة للنجاح الكبير الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات مصر على مواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، حيث تستند الدولة على أسس اقتصادية صلبة وهي تخوض حربها ضد الفيروس وتداعيات انتشاره في العالم أجمع. ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها بهذا الشأن:
البورصة

البورصة تربح 7 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يصعد 1.8%

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأثنين، عليى ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.9 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9446.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1002.25 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024.6 نقطة.

اتحاد الصناعات: صيانة 460 جهاز تنفس بالمستشفيات لمواجهة كورونا

وقع اتحاد الصناعات وبنك الشفاء المصري مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للمساهمة بالدعم المالي لرفع كفاءة وصيانة أجهزة التنفس الصناعي بالقطاع الطبي الحكومي والتي ستضيف عدد كبير من الأجهزة للدخول في الخدمة فوراً . وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية والتي يشهد لها الجميع لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي من ضمنها التأكد من جاهزية المنشآت الطبية ووحدات الرعاية المركزة للتعامل مع الحالات الخطرة التي تصاب بخلل في وظائف الجهاز التنفسي ، وفي ظل العجز العالمي الكبير في توفير الأعداد المطلوبة من أجهزة التنفس الصناعي.
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تحية لرجال الضرائب والجمارك لتوفيرهم احتياجات مصر

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لرجال مصالح الضرائب المصرية والعقارية والجمارك، والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية المختلفة خاصة المستشفيات والمرافق الحيوية، الذين يعكفون، على أداء مهامهم الوظيفية بكل جدية وإخلاص للمساعدة في تدبير احتياجات مصر، ليضربوا أروع الأمثلة في خدمة الوطن، معلنين اصطفافهم إلى جوار أشقائهم من أبطال مصر الذين يخوضون معركة حقيقية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لا يستطيع النزول إلى ميادينها إلا المخلصون؛ ليسهموا بفاعلية فى مسيرة العمل الوطني خلال هذه الظروف الاستثنائية؛ إعلاءً لمصلحة الوطن.
الحجر- الصحي (1)

في 25 يوما.. 3.8 مليار جنيه دعم عاجل للصحة لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بصدور التكليف الرئاسى من القيادة السياسية بسرعة توفير المبالغ المطلوبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فقد تم منذ بداية شهر مارس الحالى وحتى الآن، تعزيز وإتاحة مبالغ نقدية عاجلة تبلغ قيمتها الإجمالية 3,8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس المستجد.
محمد-معيط (1)

إلزام الجمارك باتباع إجراءات الوقاية ضد كورونا

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرا حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تشهدها المنافذ الجمركية في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فى ضوء الوضع الوبائي الدولي المتغير للفيروس، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية. وأكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تنسيقا كاملا بين مصلحة الجمارك ومختلف الجهات المعنية بالدولة، لضمان التعامل الوقائي والاحترازي الأمثل وفق المعايير الدولية، وتم التشديد على ضرورة عرض جميع الرسائل الواردة من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد، على إدارة الحجر الصحي بالموانى.
الضريبة-العقارية

مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 9 أبريل

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 9 أبريل المقبل.
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