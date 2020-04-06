المالية: صرف مستحقات الشركات المصدرة حتى 5 ملايين جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا، قائلا إنه عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رجال الأعمال ضم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور محيى حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء.

وأشار معيط إلى أن رجال الأعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وأنه وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يسهم في مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء