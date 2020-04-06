المالية: صرف مستحقات الشركات المصدرة حتى 5 ملايين جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا، قائلا إنه عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رجال الأعمال ضم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور محيى حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء.
وأشار معيط إلى أن رجال الأعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وأنه وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يسهم في مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء
وأشار معيط إلى أن رجال الأعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وأنه وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يسهم في مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، وتقدمت الحكومة بالفعل بتعديلات على قانون الضرائب العقارية معروضة حاليا على مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
وأضاف أنه وافق، خلال الاجتماع، على عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو المقبل، إلى جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، وذلك على 3 شرائح كل شريحة 10% بدأت من يوليو الماضي وحتى 5 ملايين جنيه؛ دعما للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة، أما الاقتراحات الأخرى كلها فقد وعد بدراستها والتشاور بشأنها مع رئيس الوزراء.