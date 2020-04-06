رياضة

هاني أبوريدة: الأهلي والزمالك لا يتحكمان في الجبلاية

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص
هاني أبو ريدة - صورة أرشيفية
هاني أبو ريدة - صورة أرشيفية
قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن خطته حينما تعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري لقيادة منتخب الفراعنة، كانت التأهل لمونديال 2022 وتخفيض أعمار اللاعبين، وأن الخطة اختلفت بعد أن حصلت مصر على حق تنظيم أمم إفريقيا 2019، ما تسبب في إرباك برنامج الإعداد للبطولة، مشددا على أن مجلسه لم يتصادم مع محمد صلاح، لاعب ليفربول، ويعتز به كقيمة كبيرة، وآخر لقاء بينهما كان في بطولة أمم إفريقيا، وكان صلاح يقوم بدور كبير في معسكر المنتخب.
وحول أزمة عمرو وردة، أوضح أبو ريدة، أنه حينما اتخذ قرار استبعاد اللاعب، كانت المعلومات التي وصلته أن ما تم من وردة حدث في المعسكر، لكن لاعبي المنتخب أبلغوه أن وردة ملتزم، وكان رأيه من منطق الأب أن يعيده للمنتخب، خاصة بعد أن وجد اللاعبين على قلب رجل واحد. وشدد على أن عدم وجوده في رئاسة الاتحاد المصري،
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هدف المحمدي‎ (4)

هاني أبوريدة: أداء الفراعنة في كأس الأمم صدمني

قال هاني أبو ريدة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه لم يحسم قراره بعد بشأن الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي "كاف"، لأنه ما زال هناك عام على موعد الانتخابات، وهو يساند أحمد أحمد الرئيس الحالي خلال فترته المتبقية. وأضاف أنه سعيد بدعم الدولة له في هذا الشأن، فهناك تعطش لعودة مصر لرئاسة الكاف، لكنه لا يريد أن يشعل الأجواء مبكرًا، وقال إن مستوى الفراعنة كان صادما للغاية بالنسبة له، لذلك فضل الرحيل عن رئاسة الاتحاد، ولمس جياني إنفانتينو رئيس الفيفا منه رغبة حقيقية في الابتعاد، مشيرًا إلى أنه يساند اللجنة الخماسية الحالية.
المهندس-محمود-طاهر

محمود طاهر: لا أفكر في الترشح لرئاسة الجبلاية

كشف المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، حقيقة ترشحه على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أن على الجميع أن يقف خلف مجلس إدارة الأهلي الحالي، بقيادة محمود الخطيب، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يُذاع على قناة"أون تيام سبورتس"، قائلًا:"منذ سنتين وأنا بعيدًا عن الساحة الرياضية، نظرًا لوجود لجان رياضية تقوم بدورها داخل النادي الأهلي، ولا بد إنها تحصل على حقها، وتكمل ما تفعله خلال فترة تواجدها".
عصام-الحضري

الحضري يستعين بطارق حامد لمصالحة جماهير الزمالك

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، التي أبدت غضبها بسبب التصريحات التي أدلى بها، خلال ظهوره في حوار تليفزيوني، مع إحدى القنوات الفضائية، حيث ظهر الحضري في مقطع فيديو نشرهمساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويظهر معه طارق حامد لاعب الأبيض، وتحدث حارس الفراعنة السابق، قائلًا: " بعض الناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير نادي الزمالك".
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تشيلسي

مهاجم أمريكا يحذر بوليسيتش من تكرار سيناريو صلاح

وجه هيركوليز جوميز لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية السابق، رسالة إلى مواطنه كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، حذره فيها من تكرار سيناريو، الدولي المصري محمد صلاح، والبلجيكي رميلو لوكاكو، بالإضافة إلى مواطنه كيفين دي بروين، مع البلوز، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "بالتأكيد بوليسيتش سيكون مُطالب بالقتال من أجل حجز مكانًا أساسيًا في فريق تشيلسي خلال الفترة القادمة، وتاريخ النادي أثبت ذلك".
حسين السيد

حسين السيد: صلاح كاد يتسبب في أزمة بحفل زفافي

كشف حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، حقيقة مفاوضات الزمالك معه في الفترة الماضية، قائلا إنه لم يعقد أي جلسة مع مسؤولي الزمالك، والعرض الوحيد من الأبيض كان خلال تواجده مع المقاصة قبل العودة للأهلي عن طريق طارق يحيى المدير الفني لفريقه وقتها، وأنه تلقى إغراءات كبيرة من أحمد مرتضى منصور ولكنه اختار الأهلي دون النظر للمقابل المادي أو السيارة التي عرضت عليه.
محمد-صلاح

ميدو يتحدث عن سبب يمنع محمد صلاح من المشاركة في كان 2021

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن موقف محمد صلاح جناح ليفربول، من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021، وقال ميدو في تصريحات لصحيفة ذا صن الإنجليزية: "صلاح يجب أن يذهب مع مصر إلى أمم إفريقيا، لا يحق لليفربول الرفض". وواصل: "هذه قواعد الفيفا ولا يمكنهم منع اللاعب من الانضمام للمنتخب، إلا إذا كان صلاح لا يريد الذهاب، هذا السبب الوحيد لعدم رؤيته في أمم أفريقيا". وأضاف: "عانى جميع النجوم الأفارقة في إنجلترا من هذه المشكلة، لذلك كنت سعيدًا عندما تم لعب أمم أفريقيا 2019 في الصيف".
هندرسون

هندرسون: الخسارة من ريال مدريد أسوأ لحظة في مسيرتي

أكد جوردان هندرسون، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن المدرب الألماني يورجن كلوب أثر على عقلية لاعبي الريدز، منذ قدومه لقيادة الفريق، مشيرًا أن اللحظة الأسوأ في مسيرته هي خسارة بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2018. وتحدث هندرسون في حواره مع شبكة سكاي سبورت، قائلا:" حصلنا على برامج تدريب خاصة بنا للقيام بها ، مثلما هو الحال خلال موسم العطلات، كذلك لدينا محادثة جماعية، نطرح فيها تحديات مختلفة علينا القيام بها، لذا هناك القليل من المزاح، والأمور تسير على ما يرام حتى الآن".
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