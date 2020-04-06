هاني أبوريدة: الأهلي والزمالك لا يتحكمان في الجبلاية

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص

هاني أبو ريدة - صورة أرشيفية

قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن خطته حينما تعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري لقيادة منتخب الفراعنة، كانت التأهل لمونديال 2022 وتخفيض أعمار اللاعبين، وأن الخطة اختلفت بعد أن حصلت مصر على حق تنظيم أمم إفريقيا 2019، ما تسبب في إرباك برنامج الإعداد للبطولة، مشددا على أن مجلسه لم يتصادم مع محمد صلاح، لاعب ليفربول، ويعتز به كقيمة كبيرة، وآخر لقاء بينهما كان في بطولة أمم إفريقيا، وكان صلاح يقوم بدور كبير في معسكر المنتخب.

وحول أزمة عمرو وردة، أوضح أبو ريدة، أنه حينما اتخذ قرار استبعاد اللاعب، كانت المعلومات التي وصلته أن ما تم من وردة حدث في المعسكر، لكن لاعبي المنتخب أبلغوه أن وردة ملتزم، وكان رأيه من منطق الأب أن يعيده للمنتخب، خاصة بعد أن وجد اللاعبين على قلب رجل واحد. وشدد على أن عدم وجوده في رئاسة الاتحاد المصري،