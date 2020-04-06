الإحصاء: 10.3 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة في 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص

طبيب - صورة أرشيفية

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة الاحصائية الخاصة بالمرضى والصحة في مصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة، موضحا أن إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل بلغ نحو 3.625 مليون مريض بتكلفة 10.375 مليار جنيه عام 2019، مقابل 2.632 مليون مريض بتكلفة 8.410 مليار جنيه عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 23.4% في تكاليف العلاج، وبالنسبة للقطاع الحكومي بلغ إجمالي عدد المستشفيات 691 مستشفى عام 2018 مقابل 676 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.2%.

وبلغ إجمالي عدد مستشفيات الجامعات 89 مستشفى عام 2018 مقابل 87 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.3%، وبلغ إجمالي عدد الأطباء 113 ألفا و305 أطباء (بشريين وأسنان) عام 2018 مقابل 124 ألفا و871 طبيبا عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 9.3%. وسجل إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 196 ألفا و686 ممرضا عام 2018 مقابل