ارتفاع وفيات وباء «كورونا» في إسرائيل إلى 51 حالة

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أفادت البيانات الرسمية في إسرائيل، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 51 حالة، كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و611 حالة، موضحة أن 141 من المصابين في حالة خطيرة، بينما وصفت أعراض 7 آلاف و643 من المصابين بالطفيفة. وتعافى 585 بصورة كاملة. وأشار التقرير إلى أن السلطات تبحث فرض المزيد من التدابير المشددة في العديد من المدن، مضيفا أنه من المتوقع أن تصوت الحكومة على هذه التدابير اليوم.

وفي وقت سابق طور مختبر إسرائيلي اختبار روائح قد يساعد في الكشف المبكر عن فيروس كورونا. ويمكن للأشخاص الذين يخشون من احتمال إصابتهم بالفيروس إجراء الاختبار في المنزل، عن طريق شم رائحة زبدة الفول السوداني أو الخل أو الفودكا أو الثوم وتقييم شدتها عبر الموقع الإلكتروني SmellTracker (متتبع الروائح)، الذي