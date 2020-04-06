القومية للأنفاق: افتتاح 6 محطات مترو 25 أبريل

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

مترو الأنفاق الخط الثالث - صورة أرشيفية

صرح اللواء الدكتور عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، بأن جميع المواعيد التي تم تحديدها لافتتاح المشاريع القومية التابعة للهيئة ومنها (الخط الثالث الخط الرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائي والمونوريل) لا تزال سارية، موضحا أن المشروعات تسير وفق البرامج الزمنية المخطط لها على الرغم من تعليق العمل ببعض مواقع تلك المشاريع لفترة وجيزة جدا، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، وحزمة القرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على تداعيات أزمة فيروس كورونا وذلك للحد من انتشاره والسيطرة عليه.

وأشار والي، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إلى أنه تم توجيه كافة الشركات المنفذة القائمة على تنفيذ هذه المشاريع الحيوية بضرورة مواصلة العمل الجاد، واتخاذ القرارات التي من شأنها العمل على تدارك أي تأخر قد نتج عن تلك الفترة، حتى يتم الإنتهاء من كافة الأعمال المتفق عليها وتسليمها في مواعيدها المحددة.وتابع: