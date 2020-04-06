هاني أبوريدة: أداء الفراعنة في كأس الأمم صدمني

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٩ م

الفراعنة

قال هاني أبو ريدة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه لم يحسم قراره بعد بشأن الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي "كاف"، لأنه ما زال هناك عام على موعد الانتخابات، وهو يساند أحمد أحمد الرئيس الحالي خلال فترته المتبقية. وأضاف أنه سعيد بدعم الدولة له في هذا الشأن، فهناك تعطش لعودة مصر لرئاسة الكاف، لكنه لا يريد أن يشعل الأجواء مبكرًا، وقال إن مستوى الفراعنة كان صادما للغاية بالنسبة له، لذلك فضل الرحيل عن رئاسة الاتحاد، ولمس جياني إنفانتينو رئيس الفيفا منه رغبة حقيقية في الابتعاد، مشيرًا إلى أنه يساند اللجنة الخماسية الحالية.

وذكر أبو ريدة أن هناك ترصدًا وعداءً كبيرين داخل الكاف، وهو السبب في حركات التغيير ورحيل السكرتير العام، كما أن هناك ضغوطًا من أوروبا وأمريكا، لافتا إلى أنه يجري تسليط الأضواء على السلبيات في الاتحاد الإفريقي.وكشف عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الأفريقي والدولي، إن مصر تخطط لتنظيم مونديال 2030، وأضاف أبو

وذكر أبو ريدة أن هناك ترصدًا وعداءً كبيرين داخل الكاف، وهو السبب في حركات التغيير ورحيل السكرتير العام، كما أن هناك ضغوطًا من أوروبا وأمريكا، لافتا إلى أنه يجري تسليط الأضواء على السلبيات في الاتحاد الإفريقي.



وكشف عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الأفريقي والدولي، إن مصر تخطط لتنظيم مونديال 2030، وأضاف أبو ريدة "الفيفا قرر فتح باب الترشيح لاستضافة كأس العالم 2030، وسيحسم الدولة المنظمة خلال عام 2024، هناك اتجاه من مصر للتقدم من أجل تنظيم البطولة".



وشدد أبو ريدة على أن نجاح مصر في تنظيم أكثر من حدث وامتلاك بنية تحتية جبارة، يعزز من حظوظها في سباق الترشح لاستضافة المونديال، وأتم "تنظيم كأس العالم يتطلب مجهودات مضاعفة وتخطيط مبكر من أجل الظفر بحق استضافة البطولة".

