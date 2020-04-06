رياضة

هاني أبوريدة: أداء الفراعنة في كأس الأمم صدمني

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٩ م
الفراعنة
الفراعنة
قال هاني أبو ريدة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه لم يحسم قراره بعد بشأن الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي "كاف"، لأنه ما زال هناك عام على موعد الانتخابات، وهو يساند أحمد أحمد الرئيس الحالي خلال فترته المتبقية. وأضاف أنه سعيد بدعم الدولة له في هذا الشأن، فهناك تعطش لعودة مصر لرئاسة الكاف، لكنه لا يريد أن يشعل الأجواء مبكرًا، وقال إن مستوى الفراعنة كان صادما للغاية بالنسبة له، لذلك فضل الرحيل عن رئاسة الاتحاد، ولمس جياني إنفانتينو رئيس الفيفا منه رغبة حقيقية في الابتعاد، مشيرًا إلى أنه يساند اللجنة الخماسية الحالية.
وذكر أبو ريدة أن هناك ترصدًا وعداءً كبيرين داخل الكاف، وهو السبب في حركات التغيير ورحيل السكرتير العام، كما أن هناك ضغوطًا من أوروبا وأمريكا، لافتا إلى أنه يجري تسليط الأضواء على السلبيات في الاتحاد الإفريقي.وكشف عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الأفريقي والدولي، إن مصر تخطط لتنظيم مونديال 2030، وأضاف أبو
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هانى-ابو-ريدة

هاني أبوريدة: الأهلي والزمالك لا يتحكمان في الجبلاية

قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن خطته حينما تعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري لقيادة منتخب الفراعنة، كانت التأهل لمونديال 2022 وتخفيض أعمار اللاعبين، وأن الخطة اختلفت بعد أن حصلت مصر على حق تنظيم أمم إفريقيا 2019، ما تسبب في إرباك برنامج الإعداد للبطولة، مشددا على أن مجلسه لم يتصادم مع محمد صلاح، لاعب ليفربول، ويعتز به كقيمة كبيرة، وآخر لقاء بينهما كان في بطولة أمم إفريقيا، وكان صلاح يقوم بدور كبير في معسكر المنتخب.
المهندس-محمود-طاهر

محمود طاهر: لا أفكر في الترشح لرئاسة الجبلاية

كشف المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، حقيقة ترشحه على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أن على الجميع أن يقف خلف مجلس إدارة الأهلي الحالي، بقيادة محمود الخطيب، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يُذاع على قناة"أون تيام سبورتس"، قائلًا:"منذ سنتين وأنا بعيدًا عن الساحة الرياضية، نظرًا لوجود لجان رياضية تقوم بدورها داخل النادي الأهلي، ولا بد إنها تحصل على حقها، وتكمل ما تفعله خلال فترة تواجدها".
عصام-الحضري

الحضري يستعين بطارق حامد لمصالحة جماهير الزمالك

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، التي أبدت غضبها بسبب التصريحات التي أدلى بها، خلال ظهوره في حوار تليفزيوني، مع إحدى القنوات الفضائية، حيث ظهر الحضري في مقطع فيديو نشرهمساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويظهر معه طارق حامد لاعب الأبيض، وتحدث حارس الفراعنة السابق، قائلًا: " بعض الناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير نادي الزمالك".
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هانى-ابو-ريدة

هاني أبوريدة: الأهلي والزمالك لا يتحكمان في الجبلاية

قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن خطته حينما تعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري لقيادة منتخب الفراعنة، كانت التأهل لمونديال 2022 وتخفيض أعمار اللاعبين، وأن الخطة اختلفت بعد أن حصلت مصر على حق تنظيم أمم إفريقيا 2019، ما تسبب في إرباك برنامج الإعداد للبطولة، مشددا على أن مجلسه لم يتصادم مع محمد صلاح، لاعب ليفربول، ويعتز به كقيمة كبيرة، وآخر لقاء بينهما كان في بطولة أمم إفريقيا، وكان صلاح يقوم بدور كبير في معسكر المنتخب.
كهربا

أحمد مجاهد: حالة وحيدة تثبت صحة موقف كهربا

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن عقد محمود كهربا مع الزمالك سليم 100%، فسخ العقد من جانب واحد وانضمام اللاعب للأهلي مخالف للوائح والقوانين"، مضيفا أن الحالة الوحيدة التي تثبت عدم صحة عقد كهربا مع الزمالك هي أن يكون التوقيع الموجود على العقد لا يخص اللاعب، أما ما يتحدث عنه كهربا بأن الزمالك لم يوثق العقد خلال شهر، فهذا أمر تنظيمي لو حدث لا يبطل العقد. ورحل كهربا عن الزمالك، الموسم الماضي، لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم انضم للأهلي، وقدم الزمالك شكوى ضد اللاعب للفيفا.
جيانى-انفانتينو - رئيس-فيفا‎ (3)

الفيفا يبدأ إتخاذ إجراءات إنقاذ كرة القدم

ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تدشين صندوق مساعدات، لدعم الاتحادات الوطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، الناتجة عن تجمد منافسات اللعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.? وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الأنشطة الرياضية في العالم أجمع، بعدما أودى بحياة أكثر من 40 ألف جراء الإصابة به. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" سيدشن الاتحاد الدولي لكرة القدم صندوقًا من احتياطاته النقدية، بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، لمساعدة المتضررين من الأزمة في مجتمع كرة القدم عالميًا، وهي أضخم حزمة مساعدات في تاريخ الرياضة.?
أفضل لاعب - كاف

هل يتم إلغاء دوري الأبطال؟.. أمين عام الـ"كاف" يجيب

أكد عبد المنعم باه، القائم بأعمال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة قارية في الوقت الحالي، مشيراً أن كاف يتابع الموقف العالمي يوماً بيوم مع الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية لكل دولة، جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين عبر الإنترنت. وبدأ باه، حديثه، قائلًا: "الوضع الحالي كما تعرفون أننا قمنا بتعليق كل الأنشطة من حيث المسابقات، وورش العمل وغيرها، والتي كانت مقررة في مارس وإبريل، ونتابع تطور الموقف مع مختلف الشركاء مثل الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية".
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