مدارس اليابان تفتح أبوابها بعد إغلاقها بسبب كورونا

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م

اتوبيس مدرسي

استأنفت المدارس في العديد من المناطق اليابانية، اليوم الاثنين، الدراسة بعدما أغلقت أبوابها لأكثر من شهر عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد واستمرار ارتفاع الاصابات في العاصمة طوكيو ومدن أخرى رئيسية مما وضع رئيس الوزراء شينزو آبي على مسار إعلان حالة الطواريء. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه في مدرسة ابتدائية في منطقة ميتو بمحافظة إيباراكي شارك 230 طالبا في مراسم بمناسبة بدء العام الاكاديمي الجديد. وخلال المراسم وقف الأطفال على مسافة مترين من بعضهم البعض في فناء المدرسة .

في حين أصدر مدير المدرسة أوامره للطلاب بالاستمرار في غسل أيديهم وتفقد درجة حرارتهم يوميا. وفي الوقت ذاته ظلت مدارس في طوكيو ومناطق أخرى من المناطق التي تتزايد فيها الاصابات بالوباء مغلقة ومن المتوقع أن تظل على هذا المنوال لمدة شهر آخر على الأقل. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الياباني حالة الطوارئ