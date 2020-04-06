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كوريا الجنوبية تحذر من إصابات جماعية بكورونا

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤١ م
كورونا
كورونا
أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونغ سيه كيون، أن بلاده من المحتمل أن تواجه الأزمة التي تتعرض لها الدول الأوروبية بسبب فيروس كورونا. وأوضح كيون، خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، أن الحكومة الكورية سوف تستمر في إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أنه في حال شهدت االبلاد إصابات جماعية، فإن السيناريو الأوروبي قد يتكرر في كوريا الجنوبية، مؤكدا أن حكومته لا تملك أي خيار سوى الاستمرار في التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه اذا خفضت البلاد من الاجراءات الوقائية ستظهر عدوى جماعية.
وكانت وزارة الصحة بكوريا الجنوبية، قد أعلنت، أمس الأحد، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 10237. وأكدت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة ليصل عدد الوفيات إلى 183 حالة. كما
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بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تعلن تسجيل 403 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 403 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن بوريس جونسون يعاني أعراضًا متكررة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، معربا عن قلقه من استمرار الأعراض رئيس الوزراء. ونقلت "العربية" عن المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية قوله، إن جونسون تحت المراقبة الطبية في المستشفى.
]اوبك

روسيا تعلن تأجيل مؤتمر «أوبك+» لأسباب فنية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن مؤتمر "أوبك+" ، الذي كان مقررا عقده في وقت لاحق اليوم الإثنين، أجل إلى يوم الخميس المقبل لأسباب فنية، وأنه جارٍي الإعداد للمؤتمر. وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها "سبوتنيك" إنه يجب أن تشارك الدول الأخرى التي لم يسبق لها المشاركة في عملية تنسيق استقرار سوق النفط. وأضاف أنه لن يتمكن من تحديد هذه الدول، وأنه يجب على الجميع انتظار عقد المؤتمر. وسبق أن أعلن المتحدث باسم الرئاسة أن بلاده لم تؤيد فسخ اتفاقية "أوبك+"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي يتطلع إلى عملية تفاوض بناءة في هذا الشأن.
فيروس- كورونا (7)

وفاة أول طبيب أفغاني بـ«كورونا» في العاصمة كابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله مايار اليوم الاثنين، وفاة طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا، فى إحدى المستشفيات الخاصة فى العاصمة كابول وقال المتحدث - حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن السلطات قامت بتجميع عينات من باقي الأطباء البالغ عددهم 20 طبيبا وباقي الأطقم الطبية في المستشفى للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين. وكانت السلطات الأفغانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19 ) على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.
توابيت كرتون

جثث ملقاة وتوابيت «كرتون»..معركة كورونا في الإكوادور

يعاني المسؤولون في الإكوادور بالتعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا الجديد، وكانت النتيجة جثث متعفنة على جانب الطريق، وتوابيت مصنوعة من الورق المقوى (الكرتون). وتركت 150 جثة على الأقل على جانب الطريق، في مدينة غواكيل الإكوادورية، التي ضربها فيروس كورونا بشكل مفاجئ وسريع. وتعاني الاكوادور من مأساة انتشار جثث ضحايا فيروس كورونا الذين فقدوا حياتهم جراء الإصابة بالفيروس، حيث قامت الشرطة بجمع جثث من شوارع المدينة ومنازلها، وحذرت الحكومة من أن ما يصل إلى 3500 شخص قد يموتون من فيروس كورونا.
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كورونا

إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ أسبوعين

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه تعد أقل حصيلة يومية للوفيات في إيطاليا منذ ما يقرب من أسبوعين أو أكثر. وأكدت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 15887 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948، وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة اليوم أقل من عدد إصابات أمس السبت، مؤكدة تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.
كوريا - كورونا

إسبانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن تسجيل 950 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 الماضية، ليقفز إجمالي عدد الوفيات من 9 آلاف و53 حالة إلى 10 آلاف و3 حالات خلال 24 ساعة، وهي أكبر زيادة في حصيلة الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، مضيفة أن إسبانيا سجلت أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقفز إجمالي عدد الإصابات من 102 ألف و136 حالة إلى 110 آلاف و238 حالة.
فيروس- كورونا (14)

سلطنة عمان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمواطن عماني يبلغ من العمر 72 عامًا، وذلك بعد أن أعلنت أمس الثلاثاء، عن 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا، وبذلك إجمالي المصابين في السلطنة 192 حالة تماثل 34 منهم للشفاء. وكانت سلطنة عمان قد قررت إعفاء الموظفين الحكوميين، من الحضور إلى مقرات عملهم، ومباشرة أعمالهم عن بعد، ضمن تدابير الوقاية من انتشار فيروس، وذلك خلال اجتماع عقدته، أمس، اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس.
ايران وكورونا

ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في إيران إلى 1812 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1812 شخصا، وذلك بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و49 حالة بعد تسجيل 1411 حالة إصابة جديدة، فيما تعافي 8 آلاف و376 من المصابين قد تعافوا بالفعل، مضيفا أن متوسط أعمار المصابين بالفيروس في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما، وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة "فارس" الإيرانية.
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