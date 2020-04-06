كوريا الجنوبية تحذر من إصابات جماعية بكورونا

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤١ م

كورونا

أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونغ سيه كيون، أن بلاده من المحتمل أن تواجه الأزمة التي تتعرض لها الدول الأوروبية بسبب فيروس كورونا. وأوضح كيون، خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، أن الحكومة الكورية سوف تستمر في إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أنه في حال شهدت االبلاد إصابات جماعية، فإن السيناريو الأوروبي قد يتكرر في كوريا الجنوبية، مؤكدا أن حكومته لا تملك أي خيار سوى الاستمرار في التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه اذا خفضت البلاد من الاجراءات الوقائية ستظهر عدوى جماعية.

وكانت وزارة الصحة بكوريا الجنوبية، قد أعلنت، أمس الأحد، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 10237. وأكدت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة ليصل عدد الوفيات إلى 183 حالة. كما