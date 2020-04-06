البورصة تربح 7 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يصعد 1.8%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢١ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأثنين، عليى ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.9 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9446.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1002.25 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024.6 نقطة.

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 187.4 مليون ورقة مالية بقيمة 778.1 جنيه، عبر تنفيذ 24.7 ألف عملية لعدد 171 شركة، وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة. وسجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو 825 مليون جنيه ، فيما