«الوزراء» ينفي شائعة قرارات المرحلة الثالثة لكورونا

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م

مصطفى مدبولي

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يزعم إصدار مجلس الوزراء حزمة من إجراءات المرحلة الثالثة التي سيتم تطبيقها ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان اليوم الإثنين، أن الفيديو المتداول مزيف، ولا علاقة له على الإطلاق بمجلس الوزراء، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقًا، وأنه في حال اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من جانب المجلس.

وشدد المركز، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعة، وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء أية معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام. جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية