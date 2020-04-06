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«الوزراء» ينفي شائعة قرارات المرحلة الثالثة لكورونا

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يزعم إصدار مجلس الوزراء حزمة من إجراءات المرحلة الثالثة التي سيتم تطبيقها ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان اليوم الإثنين، أن الفيديو المتداول مزيف، ولا علاقة له على الإطلاق بمجلس الوزراء، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقًا، وأنه في حال اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من جانب المجلس.
وشدد المركز، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعة، وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء أية معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام. جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية
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الإفتاء: التبرع بجهاز تنفس صناعي صدقة جارية

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الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و103 إصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
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حظر حركة المواطنين.. 10 قرارات لمواجهة فيروس كورونا

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تيسيرات للمصريين بالخارج لعودتهم قبل 19 مارس

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محافظ الإسماعيلية يحظر الشيشة ويكثف رقابة الأسواق

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