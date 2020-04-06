رياضة

فان دايك يريد أن يصبح أسطورة في ليفربول

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م
فان دايك
فان دايك
أبدى الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، رغبته في أن يصبح أحد أساطير ناديه، بعدما قضى 3 مواسم حتى الآن، حقق خلالها 3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. وقال فان دايك في حوار لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "أتمنى أن يتذكرني الناس كأسطورة ليفربول، أريد تحقيق أشياء عظيمة هنا، لدينا فريق رائع". وأضاف: "نحن لا نعاني من نقص في شيء، ولدينا كل الأدوات الضرورية للنجاح، مدرب نعرفه جيدا، قائمة متنوعة من اللاعبين، وأسلوب لعب يضمن الانتصارات، وملعب به جماهير مخلصة".
وتابع فان دايك: "أريد أن أكون واحدا من اللاعبين الذين يعودون مجددا لملعب آنفيلد بعد الاعتزال، أنا أرى العديد من أساطير الفريق حينما يأتون إلى الملعب لمشاهدة المباريات، أشعر وأن النادي عائلة كبيرة". وبسؤاله عن بدايته مع مركز المدافع قال فان دايك: "حينما كنت في 16 من عمري، كنت ظهيرا أيمن مع فريق جرونينجن،
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المصري: لن نسمح برحيل أي لاعب إلا في هذه الحالة

قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية من أندية الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لضم أي من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق. وتحدث عمار في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الإثنين، عبر إذاعة "أون سبورت أف أم"، قائلًا :"لم نتلق أي عروض رسمية، للاعبي فريق الكرة الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".
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هاني أبوريدة: أداء الفراعنة في كأس الأمم صدمني

قال هاني أبو ريدة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه لم يحسم قراره بعد بشأن الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي "كاف"، لأنه ما زال هناك عام على موعد الانتخابات، وهو يساند أحمد أحمد الرئيس الحالي خلال فترته المتبقية. وأضاف أنه سعيد بدعم الدولة له في هذا الشأن، فهناك تعطش لعودة مصر لرئاسة الكاف، لكنه لا يريد أن يشعل الأجواء مبكرًا، وقال إن مستوى الفراعنة كان صادما للغاية بالنسبة له، لذلك فضل الرحيل عن رئاسة الاتحاد، ولمس جياني إنفانتينو رئيس الفيفا منه رغبة حقيقية في الابتعاد، مشيرًا إلى أنه يساند اللجنة الخماسية الحالية.
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هاني أبوريدة: الأهلي والزمالك لا يتحكمان في الجبلاية

قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن خطته حينما تعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري لقيادة منتخب الفراعنة، كانت التأهل لمونديال 2022 وتخفيض أعمار اللاعبين، وأن الخطة اختلفت بعد أن حصلت مصر على حق تنظيم أمم إفريقيا 2019، ما تسبب في إرباك برنامج الإعداد للبطولة، مشددا على أن مجلسه لم يتصادم مع محمد صلاح، لاعب ليفربول، ويعتز به كقيمة كبيرة، وآخر لقاء بينهما كان في بطولة أمم إفريقيا، وكان صلاح يقوم بدور كبير في معسكر المنتخب.
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تشيلسي

مهاجم أمريكا يحذر بوليسيتش من تكرار سيناريو صلاح

وجه هيركوليز جوميز لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية السابق، رسالة إلى مواطنه كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، حذره فيها من تكرار سيناريو، الدولي المصري محمد صلاح، والبلجيكي رميلو لوكاكو، بالإضافة إلى مواطنه كيفين دي بروين، مع البلوز، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "بالتأكيد بوليسيتش سيكون مُطالب بالقتال من أجل حجز مكانًا أساسيًا في فريق تشيلسي خلال الفترة القادمة، وتاريخ النادي أثبت ذلك".
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يويفا يكشف موعد عودة دوري أبطال أوروبا

أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، أن الاتحاد يدرس فكرة إقامة الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال أوروبا، من مباراة واحدة، مُشدداً على ضرورة إنهاء الموسم في غضون الثالث من أغسطس، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وبدأ سيفرين حديثه، قائلًا: "دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي يجب أن ينتهيا بحلول 3 أغسطس، هذا موقف استثنائي نعيشه، لذا نحن مرنون بخصوص التواريخ و مواعيد انطلاق المُباريات، إذا ما خفت الأزمة ربما يُمكننا البداية في تاريخ مُبكر .
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رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل موعد عودة البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عدم استئناف النشاط في شهر مايو المقبل في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في موت الآلاف من الناس، بجانب توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ونشرت الرابطة بيانا قالت فيه: "بعد الاجتماع الذي عقد مع ملاك الأسهم والمسؤولين لمناقشة التحديات التي نواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نعلم جيدا أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لن تبدأ في شهر مايو المقبل، وموسم 2018-2019 لن يعود إلا حينما يكون من الآمن استئناف اللعب".
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ميدو يتحدث عن سبب يمنع محمد صلاح من المشاركة في كان 2021

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن موقف محمد صلاح جناح ليفربول، من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021، وقال ميدو في تصريحات لصحيفة ذا صن الإنجليزية: "صلاح يجب أن يذهب مع مصر إلى أمم إفريقيا، لا يحق لليفربول الرفض". وواصل: "هذه قواعد الفيفا ولا يمكنهم منع اللاعب من الانضمام للمنتخب، إلا إذا كان صلاح لا يريد الذهاب، هذا السبب الوحيد لعدم رؤيته في أمم أفريقيا". وأضاف: "عانى جميع النجوم الأفارقة في إنجلترا من هذه المشكلة، لذلك كنت سعيدًا عندما تم لعب أمم أفريقيا 2019 في الصيف".
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