فان دايك يريد أن يصبح أسطورة في ليفربول

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م

فان دايك

أبدى الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، رغبته في أن يصبح أحد أساطير ناديه، بعدما قضى 3 مواسم حتى الآن، حقق خلالها 3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. وقال فان دايك في حوار لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "أتمنى أن يتذكرني الناس كأسطورة ليفربول، أريد تحقيق أشياء عظيمة هنا، لدينا فريق رائع". وأضاف: "نحن لا نعاني من نقص في شيء، ولدينا كل الأدوات الضرورية للنجاح، مدرب نعرفه جيدا، قائمة متنوعة من اللاعبين، وأسلوب لعب يضمن الانتصارات، وملعب به جماهير مخلصة".

وتابع فان دايك: "أريد أن أكون واحدا من اللاعبين الذين يعودون مجددا لملعب آنفيلد بعد الاعتزال، أنا أرى العديد من أساطير الفريق حينما يأتون إلى الملعب لمشاهدة المباريات، أشعر وأن النادي عائلة كبيرة". وبسؤاله عن بدايته مع مركز المدافع قال فان دايك: "حينما كنت في 16 من عمري، كنت ظهيرا أيمن مع فريق جرونينجن،



وتابع فان دايك: "أريد أن أكون واحدا من اللاعبين الذين يعودون مجددا لملعب آنفيلد بعد الاعتزال، أنا أرى العديد من أساطير الفريق حينما يأتون إلى الملعب لمشاهدة المباريات، أشعر وأن النادي عائلة كبيرة".



وبسؤاله عن بدايته مع مركز المدافع قال فان دايك: "حينما كنت في 16 من عمري، كنت ظهيرا أيمن مع فريق جرونينجن، لم أكن جيدا بشكل كافي للعب كمدافع، لم أتشكل نهائيا كلاعب إلا عندما انضممت لفريق تحت 19 عاما، وأصبحت قائدا للفريق".



وأضاف: "في بعض الأوقات كنت ألعب كظهير، وأحيانا في وسط الملعب، منذ ذلك الوقت كل شيء كان يتغير إلى الأفضل، مع وصولي لفريق تحت 23 عاما، الأمور جرت بسرعة".



وانضم فان دايك إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي في يناير 2018، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني.