وفاة أول طبيب أفغاني بـ«كورونا» في العاصمة كابول

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٨ م

استمرار تفشي كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله مايار اليوم الاثنين، وفاة طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا، فى إحدى المستشفيات الخاصة فى العاصمة كابول وقال المتحدث - حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن السلطات قامت بتجميع عينات من باقي الأطباء البالغ عددهم 20 طبيبا وباقي الأطقم الطبية في المستشفى للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين. وكانت السلطات الأفغانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19 ) على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في بيان لها أن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها ترفع إجمالي الحالات المصابة في أفغانستان إلى 367 حالة حيث سجلت غالبية الإصابات فى هيرات وكابول. وكان البنك الدولي، خصص نحو 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأفاد بيان البنك الدولي - وفق