سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وفاة أول طبيب أفغاني بـ«كورونا» في العاصمة كابول

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٨ م
استمرار تفشي كورونا
استمرار تفشي كورونا
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله مايار اليوم الاثنين، وفاة طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا، فى إحدى المستشفيات الخاصة فى العاصمة كابول وقال المتحدث - حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن السلطات قامت بتجميع عينات من باقي الأطباء البالغ عددهم 20 طبيبا وباقي الأطقم الطبية في المستشفى للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين. وكانت السلطات الأفغانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19 ) على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في بيان لها أن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها ترفع إجمالي الحالات المصابة في أفغانستان إلى 367 حالة حيث سجلت غالبية الإصابات فى هيرات وكابول. وكان البنك الدولي، خصص نحو 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأفاد بيان البنك الدولي - وفق
اقرأ المزيد
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تعلن تسجيل 403 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 403 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن بوريس جونسون يعاني أعراضًا متكررة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، معربا عن قلقه من استمرار الأعراض رئيس الوزراء. ونقلت "العربية" عن المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية قوله، إن جونسون تحت المراقبة الطبية في المستشفى.
]اوبك

روسيا تعلن تأجيل مؤتمر «أوبك+» لأسباب فنية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن مؤتمر "أوبك+" ، الذي كان مقررا عقده في وقت لاحق اليوم الإثنين، أجل إلى يوم الخميس المقبل لأسباب فنية، وأنه جارٍي الإعداد للمؤتمر. وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها "سبوتنيك" إنه يجب أن تشارك الدول الأخرى التي لم يسبق لها المشاركة في عملية تنسيق استقرار سوق النفط. وأضاف أنه لن يتمكن من تحديد هذه الدول، وأنه يجب على الجميع انتظار عقد المؤتمر. وسبق أن أعلن المتحدث باسم الرئاسة أن بلاده لم تؤيد فسخ اتفاقية "أوبك+"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي يتطلع إلى عملية تفاوض بناءة في هذا الشأن.
توابيت كرتون

جثث ملقاة وتوابيت «كرتون»..معركة كورونا في الإكوادور

يعاني المسؤولون في الإكوادور بالتعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا الجديد، وكانت النتيجة جثث متعفنة على جانب الطريق، وتوابيت مصنوعة من الورق المقوى (الكرتون). وتركت 150 جثة على الأقل على جانب الطريق، في مدينة غواكيل الإكوادورية، التي ضربها فيروس كورونا بشكل مفاجئ وسريع. وتعاني الاكوادور من مأساة انتشار جثث ضحايا فيروس كورونا الذين فقدوا حياتهم جراء الإصابة بالفيروس، حيث قامت الشرطة بجمع جثث من شوارع المدينة ومنازلها، وحذرت الحكومة من أن ما يصل إلى 3500 شخص قد يموتون من فيروس كورونا.
كورونا

كوريا الجنوبية تحذر من إصابات جماعية بكورونا

أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونغ سيه كيون، أن بلاده من المحتمل أن تواجه الأزمة التي تتعرض لها الدول الأوروبية بسبب فيروس كورونا. وأوضح كيون، خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، أن الحكومة الكورية سوف تستمر في إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أنه في حال شهدت االبلاد إصابات جماعية، فإن السيناريو الأوروبي قد يتكرر في كوريا الجنوبية، مؤكدا أن حكومته لا تملك أي خيار سوى الاستمرار في التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه اذا خفضت البلاد من الاجراءات الوقائية ستظهر عدوى جماعية.
اقرأ المزيد من الأخبار
60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]