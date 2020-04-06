هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمحافظة السلمانية في العراق

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٢ م

مقياس ريختر لرصد الزلازل

سجلت المراصد الزلزالية التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، حدوث هزة أرضية فى قضاء كلار بمحافظة السليمانية، وأفاد المراصد - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر المؤلف من تسع درجات، مشيرة إلى أن المواطنين شعروا بها قويا في جنوب قضاء خانقين وكلار وبعض مناطق أطراف منطقة كفري القريبة من حدوث الهزة. وأهابت المراصد بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أهمية الالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت عن إرسال مبلغ 3000 دولار لكل عراقى عالق خارج البلاد، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف عبر حسابه الرسمى فى "تويتر"، "نتكفل بإرسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقى عالق فى الخارج. ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنبار الروسية "سبوتنيك"، أضاف المتحدث باسم الخارجية