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بريطانيا تعلن تسجيل 403 وفيات جديدة بفيروس كورونا

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٣ م
جونسون
جونسون
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 403 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن بوريس جونسون يعاني أعراضًا متكررة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، معربا عن قلقه من استمرار الأعراض رئيس الوزراء. ونقلت "العربية" عن المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية قوله، إن جونسون تحت المراقبة الطبية في المستشفى.
وكان مصدر حكومي بريطاني، قال إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في المستشفى اليوم الاثنين، حيث يعاني من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت قال إنه ما زال يتولى مسؤلية الحكومة.وأضاف المصدر
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]اوبك

روسيا تعلن تأجيل مؤتمر «أوبك+» لأسباب فنية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن مؤتمر "أوبك+" ، الذي كان مقررا عقده في وقت لاحق اليوم الإثنين، أجل إلى يوم الخميس المقبل لأسباب فنية، وأنه جارٍي الإعداد للمؤتمر. وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها "سبوتنيك" إنه يجب أن تشارك الدول الأخرى التي لم يسبق لها المشاركة في عملية تنسيق استقرار سوق النفط. وأضاف أنه لن يتمكن من تحديد هذه الدول، وأنه يجب على الجميع انتظار عقد المؤتمر. وسبق أن أعلن المتحدث باسم الرئاسة أن بلاده لم تؤيد فسخ اتفاقية "أوبك+"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي يتطلع إلى عملية تفاوض بناءة في هذا الشأن.
فيروس- كورونا (7)

وفاة أول طبيب أفغاني بـ«كورونا» في العاصمة كابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله مايار اليوم الاثنين، وفاة طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا، فى إحدى المستشفيات الخاصة فى العاصمة كابول وقال المتحدث - حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن السلطات قامت بتجميع عينات من باقي الأطباء البالغ عددهم 20 طبيبا وباقي الأطقم الطبية في المستشفى للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين. وكانت السلطات الأفغانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19 ) على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.
توابيت كرتون

جثث ملقاة وتوابيت «كرتون»..معركة كورونا في الإكوادور

يعاني المسؤولون في الإكوادور بالتعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا الجديد، وكانت النتيجة جثث متعفنة على جانب الطريق، وتوابيت مصنوعة من الورق المقوى (الكرتون). وتركت 150 جثة على الأقل على جانب الطريق، في مدينة غواكيل الإكوادورية، التي ضربها فيروس كورونا بشكل مفاجئ وسريع. وتعاني الاكوادور من مأساة انتشار جثث ضحايا فيروس كورونا الذين فقدوا حياتهم جراء الإصابة بالفيروس، حيث قامت الشرطة بجمع جثث من شوارع المدينة ومنازلها، وحذرت الحكومة من أن ما يصل إلى 3500 شخص قد يموتون من فيروس كورونا.
كورونا

كوريا الجنوبية تحذر من إصابات جماعية بكورونا

أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونغ سيه كيون، أن بلاده من المحتمل أن تواجه الأزمة التي تتعرض لها الدول الأوروبية بسبب فيروس كورونا. وأوضح كيون، خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، أن الحكومة الكورية سوف تستمر في إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أنه في حال شهدت االبلاد إصابات جماعية، فإن السيناريو الأوروبي قد يتكرر في كوريا الجنوبية، مؤكدا أن حكومته لا تملك أي خيار سوى الاستمرار في التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه اذا خفضت البلاد من الاجراءات الوقائية ستظهر عدوى جماعية.
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كورونا

إسبانيا: حصيلة وفيات غير مسبوقة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الطبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء، وتجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء أمس الخميس. وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجل وفيات خلف إيطاليا.
بوريس جونسون

إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي" بالعربية.
أنفلونزا-الكلاب

بريطانيا تدرب الكلاب للكشف عن الإصابة بكورونا

تحاول مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء مختصين، تدريب كلاب على الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص. وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة كلير جيست: "الكلاب لها تجربة في تحديد المصابين بأمراض السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية، ويمكنها اكتشاف كوفيد-19، ونحن نبحث الآن في طريقة آمنة يمكننا من خلالها التقاط رائحة الفيروس من المرضى وتقديمها للكلاب"، مضيفة: "الهدف من ذلك هو أن تكون الكلاب قادرة على فحص الأشخاص بما فيهم الذين ليس لديهم أعراض وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى الخضوع للفحوص اللازمة".
كورونا 5

فنزويلا تسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت فنزويلا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مشيرة إلى أن المتوفى رجل يبلغ 47 عاما عانى مرضا في الرئتين، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كان المتوفى يعيش في ولاية أراجوا بشمال فنزويلا، بحسب ما أوضحت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز خلال كلمة متلفزة، مضيفة أنه بعد إدخاله مستشفى خاص، كشف اختبار قبل 3 أيام أنه كان مصابا بالفيروس، فيما تم حتى الآن تشخيص 107 إصابات بكورونا في فنزويلا، وأعلنت السلطات أن البلاد تخضع للحجر الصحي لمنع الانتشار.
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