بريطانيا تعلن تسجيل 403 وفيات جديدة بفيروس كورونا

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٣ م

جونسون

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 403 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن بوريس جونسون يعاني أعراضًا متكررة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، معربا عن قلقه من استمرار الأعراض رئيس الوزراء. ونقلت "العربية" عن المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية قوله، إن جونسون تحت المراقبة الطبية في المستشفى.

وكان مصدر حكومي بريطاني، قال إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في المستشفى اليوم الاثنين، حيث يعاني من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت قال إنه ما زال يتولى مسؤلية الحكومة.وأضاف المصدر