تجارة مصر الخارجية تتراجع 13 % لهذه الأسباب

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م

تجارة

شهدت قيمة التجارة الخارجية لمصر هبوطا بنسبة 13% خلال يناير 2020 لتسجل نحو 7.798 مليار دولار في مقابل 8.965 مليار دولار خلال يناير 2019، وذلك تزامناً مع ظهور فيروس كورونا المستجد وبدء تفشيه مطلع العام الجاري. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز بالميزان التجاري خلال العام الماضي انخفضت بنسبة 30.3% لتبلغ نحو 2.843 مليار دولار مقابل 4.069 مليار دولار.

كما تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال يناير الماضي لتسجل نحو 5.316 مليار دولار مقابل 6.517 مليار دولار خلال يناير 2019 بانخفاض 18.4%، حيث يرجع ذلك الإنخفاض إلى تراجع واردات منتجات البترول بنسبة 34% خلال يناير 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 529 مليون دولار خلال يناير 2019.كما



كما تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال يناير الماضي لتسجل نحو 5.316 مليار دولار مقابل 6.517 مليار دولار خلال يناير 2019 بانخفاض 18.4%، حيث يرجع ذلك الإنخفاض إلى تراجع واردات منتجات البترول بنسبة 34% خلال يناير 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 529 مليون دولار خلال يناير 2019.



كما تأثرت حركة الواردات المصرية جراء تفشي الفيروس، حيث تراجعت القيمة الإجمالية للواردات غير البترولية بنسبة 24.7% خلال يناير الماضي لتبلغ نحو 4.413 مليار دولار مقابل 5.866 مليار خلال يناير 2019.



وارتفعت واردات البترول الخام بنسبة 354% لتسجل 554 مليون دولار مقابل 122 مليون دولار.



وشهدت واردات مصر تراجعا من أمريكا بنسبة 29.8% لتبلغ 352.033 مليون دولار خلال يناير الماضي في مقابل 501.668 مليون دولار خلال يناير 2019.



وانخفضت واردات مصر من الصين خلال يناير 2020 لتسجل 767.784 مليون دولار في مقابل 1.003 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بتراجع 23.4%.



كما تراجعت قيمة واردات مصر من روسيا الاتحادية بنسبة 7.3% لتبلغ 264.285 مليون دولار في مقابل 285.097 مليون دولار.



وارتفعت قيمة واردات مصر من ألمانيا خلال يناير الماضي بنسبة 20.6% لتبلغ 294.578 مليون دولار في مقابل 371.192 مليون دولار في يناير 2019، وكذلك من السعودية بنسبة 7.2% لتسجل 463.335 مليون دولار، في مقابل 432.141 مليون دولار.



فيما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال يناير الماضي لتسجل نحو 2.482 مليار دولار مقابل 2.448 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة 1.4%، وذلك بدعم ارتفاع صادرات البترول الخام خلال يناير 2020 بنسبة 103.7% لتسجل 165 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار خلال يناير 2019.



بينما شهدت الصادرات غير البترولية تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.7% خلال يناير الماضي لتبلغ 2.201 مليار دولار مقابل 2.239 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي



وشهدت صادرات مصر تراجعا إلى ايطاليا بنسبة 9.7% لتبلغ 132.308 مليون دولار خلال يناير 2020 في مقابل 146.51 مليون دولار خلال يناير 2019.



وانخفضت صادرات مصر إلى تركيا خلال يناير الماضي لتسجل 137.807 مليون دولار في مقابل 152.445 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بتراجع 9.6%.



كما تراجعت قيمة صادرات مصر إلى أمريكا بنسبة 2.4% لتبلغ 129.529 مليون دولار في مقابل 132.775 مليون دولار.



بينما ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى الصين خلال يناير الماضي بنسبة 88.9% لتبلغ 118.88 مليون دولار في مقابل 62.941 مليون دولار في يناير 2019، وكذلك الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 23.4% لتسجل 257.928 مليون دولار، في مقابل 209.011 مليون دولار.



