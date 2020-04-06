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تجارة مصر الخارجية تتراجع 13 % لهذه الأسباب

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م
تجارة
تجارة
شهدت قيمة التجارة الخارجية لمصر هبوطا بنسبة 13% خلال يناير 2020 لتسجل نحو 7.798 مليار دولار في مقابل 8.965 مليار دولار خلال يناير 2019، وذلك تزامناً مع ظهور فيروس كورونا المستجد وبدء تفشيه مطلع العام الجاري. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز بالميزان التجاري خلال العام الماضي انخفضت بنسبة 30.3% لتبلغ نحو 2.843 مليار دولار مقابل 4.069 مليار دولار.
كما تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال يناير الماضي  لتسجل نحو 5.316 مليار دولار مقابل 6.517 مليار دولار خلال يناير 2019  بانخفاض  18.4%، حيث يرجع ذلك الإنخفاض إلى تراجع واردات منتجات  البترول بنسبة 34% خلال يناير 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 529 مليون دولار خلال  يناير 2019.كما
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الجنية-المصري

الجنيه المصري أكثر العملات تماسكا منذ تفاقم أزمة كورونا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة "كورونا". ونتيجة للنجاح الكبير الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات مصر على مواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، حيث تستند الدولة على أسس اقتصادية صلبة وهي تخوض حربها ضد الفيروس وتداعيات انتشاره في العالم أجمع. ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها بهذا الشأن:
البورصة

البورصة تربح 7 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يصعد 1.8%

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأثنين، عليى ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.9 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9446.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1002.25 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024.6 نقطة.

اتحاد الصناعات: صيانة 460 جهاز تنفس بالمستشفيات لمواجهة كورونا

وقع اتحاد الصناعات وبنك الشفاء المصري مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للمساهمة بالدعم المالي لرفع كفاءة وصيانة أجهزة التنفس الصناعي بالقطاع الطبي الحكومي والتي ستضيف عدد كبير من الأجهزة للدخول في الخدمة فوراً . وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية والتي يشهد لها الجميع لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي من ضمنها التأكد من جاهزية المنشآت الطبية ووحدات الرعاية المركزة للتعامل مع الحالات الخطرة التي تصاب بخلل في وظائف الجهاز التنفسي ، وفي ظل العجز العالمي الكبير في توفير الأعداد المطلوبة من أجهزة التنفس الصناعي.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 705 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 7 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1633 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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