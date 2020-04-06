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ابتكار مذهل قد يلعب دورا كبيرا في هزيمة كورونا عالميًا

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٤ م
كورونا
كورونا
يمكن استخدام برنامج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بسرعة أكبر بنتيجة مرضى فيروس كورونا من خلال دراسة الأشعة السينية على صدورهم، بحسب "روسيا اليوم". وابتكر المطورون في شركة Zegami لتصور البيانات، ومقرها أكسفورد، نموذجا للتعلم الآلي يمكنه تشخيص الفيروس من الصور. ومع ذلك، يقول الفريق إنه من أجل الحصول على نتائج أفضل وأكثر تفصيلا، يجب تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعة أوسع من صور الأشعة السينية من المرضى المصابين. ويعتقد الفريق أنه يمكن أن يكون لديه نظام ذكاء اصطناعي في غضون أسابيع، لدراسة المرض إذا حصل على عدد كاف من صور الأشعة السينية.
وكتب الرئيس التنفيذي لشركة Zegami، روجر نوبل، رسالة مفتوحة إلى مؤسسة Oxford Health NHS Foundation Trust، يطلب فيها المزيد من الصور لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي.ووفقا للشركة، لا يمكن للبرنامج الجديد أن يساعد فقط في اكتشاف وتحديد حالات COVID-19 بسهولة أكبر، من حالات الرئة الأخرى، ولكن يمكن أن يساعد أيضا
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لو بتعاني من مشكلات المعدة.. الحل في 3 أعشاب

يعتبر فيروس كورونا من الكوارث النادرة، التي مرت بها البلاد، وأسفر عن آلاف الإصابات وعشرات الوفيات، الأمر الذي جعل الدول، تطبق حظر التجول، وتمنع التجمعات والزحام، وطبقت بعض الشركات العمل من المنزل، وبالتالي أصبحنا نتناول الطعام بكميات أكبر من الملل والاكتئاب، لذا ربما تتعرض إلى مشكلات بالهضم، خاصة إذا كنت تعاني من القولون العصبي، ولكي تتخلص من مشكلات المعدة المزعجة، عليك بتناول مشروبات دافئة، مثل الزنجبيل وخل التفاح، وغيرها من الحلول السحرية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".
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الجوانتي وفيتامين C.. خرافات حول «الكورونا»

وسط جائحة فيروس كورونا، نركز جميعًا على كيفية إنقاذ أنفسنا والحفاظ على صحتنا، الأمر الذي جعل عددًا من الأشخاص ينشر شائعات غير علمية على الإطلاق، ولكن ربما تسبب لنا أضرار بالغة، لذا عليك فقط باتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، مثل غسل اليدين جيدًا، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وعند ظهور أي أعراض، لابد من العزلة في غرفة بعيدة عن أفراد العائلة، أو الاتصال بأحد المستشفيات، لإجراء تحليل الكورونا، أما الخرافات فلا تعيرها انتباهًا، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".
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«خليك في البيت».. الحجر الصحي له آثار نفسية بالغة

تعيش الشعوب الآن حالة من الاكتئاب والتوتر، حيث كانت الفيروسات البيولوجية بمنزلة أفلام لن تتحول إلى واقع، لكن يمر العالم بكارثة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا ينصح الأطباء بالتزام الهدوء، والحفاظ على ضبط النفس، حتى لا تضعف مناعة أجسامنا، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن كورونا تؤثر على الجهاز المناعي بشكل كبير، فهي تهاجمه من جميع النواحي النفسية والجسدية، لذا في الفترة الأخيرة، قرر أطباء النفس مناقشة التأثيرات السلبية للحجر الصحي على الصحة النفسية، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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الكشف عن أعراض جديدة لفيروس «كورونا» المستجد

ظهرت أعراض جديدة لتنضم إلى قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن كان من المعتاد عن الفيروس، والذي انتشر خلال الأيام الماضية فى العديد من دول العالم، مسببا حالة كبيرة من الهلع بسبب سرعة انتشاره، أن اعراضه الأساسية تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والتهاب الحلق وغيرها من الأعراض المعروفة، ولكن وأعلن الطبيب البريطانى نيرمال كومار المتخصص في أمراض الأنف والحنجرة، قال إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعدان مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا.
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