صرف إعانة العمالة غير المنتظمة في بيان بالبرلمان

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م

عمال

تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، موجه ‎إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن صرف إعانة العمالة غير المنتظمة، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها من توقف العمل، بسبب اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا. وقال الحريرى، إن مئات الآلاف من الكبار والشباب من العمالة غير المنتظمة أغلقت مصادر الرزق أمامهم وأصبحوا بلا عمل وبلا دخل بسبب تفشي فيروس كورونال

وأوضح الحريري أن هناك أكثر من مليون ونصف من العمالة غير المنتظمة قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على هذا المبلغ البسيط 500 جنيه حسب توصيات الوزراة لهم. وأكد الحريري في بيانه أمام مجلس النواب، أنه وبالرغم من مرور أكثر من أسبوعين على تسجيل البيانات إلا أن وزارة القوى العاملة