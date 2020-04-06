حقيقة فرض حجر صحي على «معتمدية كرداسة» بالجيزة

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢١ م

كورونا

نفت محافظة الجيزة، الإثنين، الشائعات التي ترددت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض المحافظة حجر صحي على قرية المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بها. وأكد محافظ الجيزة أحمد راشد، في بيان صحفي، أن هناك تحركات سريعة لمديرية الصحة في التعامل مع أية حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بفرض حجر صحي على قرية المعتمدية، مطالبًا المواطنين بالمحافظة باتخاذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة في حربها ضد فيروس كورونا المستجد وعدم الالتفاف حول الشائعات.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان