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حقيقة فرض حجر صحي على «معتمدية كرداسة» بالجيزة

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢١ م
كورونا
كورونا
نفت محافظة الجيزة، الإثنين، الشائعات التي ترددت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض المحافظة حجر صحي على قرية المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بها. وأكد محافظ الجيزة أحمد راشد، في بيان صحفي، أن هناك تحركات سريعة لمديرية الصحة في التعامل مع أية حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بفرض حجر صحي على قرية المعتمدية، مطالبًا المواطنين بالمحافظة باتخاذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة في حربها ضد فيروس كورونا المستجد وعدم الالتفاف حول الشائعات.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و149 إصابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.
طقس (3)

معتدل نهارا وبارد ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، لطيف نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية. أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، توقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة، والطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
السيسي (5)

إسقاط الضريبة ودعم المصدرين.. قرارات جديدة للسيسي لمواجهة كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، مع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد.
جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة تقر بروتوكولا علاجيا لاستخدامه مع مرضى كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الفريق البحثى الرئيسى المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومى للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ضمن خطة الجامعة الشاملة فى هذا الشأن، توصل إلى الإقرار المبدئى لبروتوكول علاجى لاستخدامه مع المرضى المصابين بالفيروس.
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مصطفى-مدبولي

«الوزراء» ينفي شائعة قرارات المرحلة الثالثة لكورونا

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يزعم إصدار مجلس الوزراء حزمة من إجراءات المرحلة الثالثة التي سيتم تطبيقها ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان اليوم الإثنين، أن الفيديو المتداول مزيف، ولا علاقة له على الإطلاق بمجلس الوزراء، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقًا، وأنه في حال اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من جانب المجلس.
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
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