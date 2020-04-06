ارتفاع ضحايا كورونا بين أطباء إيطاليا إلى 87 حالة وفاة

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٥ م

كورونا

ارتفع عدد الأطباء الايطاليين ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ تفشيه في الثلث الأخير من شهر شباط/فبراير الماضي إلى 87، بعد انضمام ثمانية أطباء إلى قائمة الوفيات. وبحسب ما أوردته وكالة آكي الإيطالية اليوم الإثنين، نقلا عن الفيدرالية الوطنية لاتحاد الاطباء الايطاليين، شملت قائمة الأطباء المتوفين الجدد طبيبا أسرة وطبيب أعصاب وطبيب (حراري) وطبيب أمراض باطنية وطبيب قلب وطبيب إنعاش واختصاصي أشعة.

أشارت الوكالة إلى أنه بالنسبة للعاملين بالتمريض، فإن آخر احصائية صدرت قبل يومين تفيد بوفاة 25 ممرضا وممرضة، وهي الفئة الأكثر إصابة بالجائحة، وتمثل 52% من الحالات الايجابية للفيروس من مجموع 5500 مصاب من العاملين في القطاع الصحي.وفي سياق آخر، أفادت أنباء بأن المدير العام لوكالة الأدوية الإيطالية، نيكولا