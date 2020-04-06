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القوات الأمريكية تخضع لشم الخل لفحص الإصابة بكورونا

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
يخضع الجنود الأمريكيون والمترددون على القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة دايجو الكورية الجنوبية، لاختبار فحص كورونا المستجد عبر شم رائحة الخلّ، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت صحيفة "ستارت أند ستريبس" نقلا عن القاعدة الأمريكية في دايجو بأنه "ابتداء من يوم الجمعة، يُطلب من الأشخاص الذين يحاولون دخول المرافق الأمريكية في المدينة بشكل انتقائي شم رائحة خل التفاح كجزء من فحص صحي تم إدخاله بعد تفشي الوباء في 20 فبراير". وأضافت الصحيفة أن أولئك الذين لا يمكن اختبارهم يخضعون لاختبارات إضافية.
وعرض قائد القاعدة، إدوارد بالانكو، خلال كلمة ألقاها أمام الجمهور على شبكات التواصل الاجتماعي، علبة مع إسفنجة غارقة في الخل، وقال إن طريقة مماثلة تستخدم في المستشفيات الكورية، حيث أن انعدام حاسة الشم، وفقا لبعض الدراسات، قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا المستجد.وأشار إدوارد بالانكو إلى أنه في المستقبل
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فيروس كورونا

أمريكا تعلن تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 10 آلاف

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، حاجز 10 آلاف حالة. وسجلت في الولايات المتحدة حتى الوقت الحالي من الإثنين، حسب معلومات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، 10327 وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث ارتفع هذا المعدل منذ مساء الأحد بواقع 711 حالة جديدة.
دونالد ترامب

ترامب:لدينا 29 مليون جرعة من عقار لعلاج أعراض كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من عقار "الهيدروكسلوروكين"، لعلاج أعراض وباء كورونا، مضيفا أنه تم إجراء فحص كورونا وتسلم نتائجه لـ1.67 مليون أمريكي، وأحدث البيانات تشير الى أن التوقعات بالنسبة لأعداد الوفيات من فيروس كورونا ربما كان على أقصى تقدير، متابع: "لا نملك رفاهية انتظار سنين في تجربة عقارات لعلاج فيروس كورونا، ونتمنى أن يكون ما نراه ثباتا في ضحايا فيروس كورونا في المناطق الأكثر تضررا في الولايات المتحدة".
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تشهد وفيات كثيرة الفترة المقبلة بسبب كورونا

? توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة الكثير من الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت: إنه سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.
العالم يحارب كورونا

630 حالة وفاة بكورونا في «ولاية نيويورك» الأمريكية

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، آندرو كومو، ارتفاع عدد الوفيات في الولاية جراء فيروس كورونا المستجد بمقدار 630 حالة جديدة منذ الأمس، إذ قال كومو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن عدد الوفيات ارتفع من «2935 إلى 3565 منذ أمس»، مضيفا: أن «فحوصات أجريت بالأمس لـ23 ألف شخصا، وهو أعلى معدل للفحوصات تنفذه الولاية إلى الآن». وأشار أنه سيوقع أمرا تنفيذيا للسماح لطلبة الطب المقرر تخرجهم خلال الربيع للبدء بممارسة المهنة الآن، مضيفًا: «نيويورك تحتاج إلى المساعدة في هذه الأوقات الاستثنائية»، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
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فيروس- كورونا (7)

ارتفاع ضحايا كورونا بين أطباء إيطاليا إلى 87 حالة وفاة

ارتفع عدد الأطباء الايطاليين ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ تفشيه في الثلث الأخير من شهر شباط/فبراير الماضي إلى 87، بعد انضمام ثمانية أطباء إلى قائمة الوفيات. وبحسب ما أوردته وكالة آكي الإيطالية اليوم الإثنين، نقلا عن الفيدرالية الوطنية لاتحاد الاطباء الايطاليين، شملت قائمة الأطباء المتوفين الجدد طبيبا أسرة وطبيب أعصاب وطبيب (حراري) وطبيب أمراض باطنية وطبيب قلب وطبيب إنعاش واختصاصي أشعة.
بومبيو

بومبيو: الصين تحرم العالم من المعلومات عن «كورونا»

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلا: إن "الحزب الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى"، مجددا اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم، وقال إن هذا "عرّض حقا حياة الآلاف للخطر"، وتابع: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".
دونالد ترامب

ترامب عن كورونا: سنقرر أي اتجاه سنسلك بعد 15 يوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه لا يجب أن نسمح للعلاج بأن يكون أسوأ من المشكلة ذاتها، في إشارة إلى الإجراءات التي يتم اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "بنهاية فترة الـ15 يوما، سنتخذ قرارا حول أي اتجاه سنسلك!". وأصدر ترامب إرشادات جديدة، في 16 مارس الجاري، تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الـ15 يوما، كما أعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا، فيما قال إنه مستاء قليلا من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ترامب (1)

أمريكا لإيران:? ?كورونا لن يرحمكم من عقوباتنا

بعثت الولايات المتحدة برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران هذا الأسبوع، مضمونها أن تفشي فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأمريكية التي تخنق عائداتها النفطية وتضع اقتصادها في معزل عن العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة هذا الأسبوع، فيما تقول إن حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها للحد من أنشطة إيران النووية والصاروخية وتقليص أنشطتها الإقليمية لا تمنع تدفق السلع الإنسانية. وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء 5 شركات مقرها في الإمارات، و3 في البر الرئيسي للصين، و3 في هونج كونج، وواحدة في جنوب إفريقيا للتجارة في البتروكيماويات الإيرانية.
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