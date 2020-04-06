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النرويج تعلن السيطرة على تفشي فيروس كورونا

تحرير:رويترز ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٤ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة النرويجية، أن انتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة، مشيرة إلى وتائر منخفضة لانتشار الفيروس. وأوضح وزير الصحة النرويجي، بينت هويي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن شخصا مصابا بفيروس كورونا ينقل الفيروس إلى 0.7 شخص بالمتوسط. يشار إلى أن هذه المؤشرات أفضل من الهدف الذي حددته السلطات النرويجية، حيث كانت السلطات تسعى إلى منع نقل الفيروس من شخص إلى أكثر من شخص آخر. ومن المرتقب أن تتخذ السلطات النرويجية يوم الأربعاء المقبل قرارا بشأن تمديد أو عدم تمديد الإجراءات التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وكانت السلطات قد فرضت قيودا على مختلف الأنشطة، بما في ذلك إغلاق المدارس، حتى منتصف أبريل الجاري.

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نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة بسبب كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.
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تركيا تُعلن تسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت السلطات الصحية التركية، اليوم الإثنين، بتسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 649، بحسب "روسيا اليوم". وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن تشخيص 3148 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30217. وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن سلطات بلاده أجرت 21400 فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس في آخر 24 ساعة.
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ارتفاع ضحايا كورونا بين أطباء إيطاليا إلى 87 حالة وفاة

ارتفع عدد الأطباء الايطاليين ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ تفشيه في الثلث الأخير من شهر شباط/فبراير الماضي إلى 87، بعد انضمام ثمانية أطباء إلى قائمة الوفيات. وبحسب ما أوردته وكالة آكي الإيطالية اليوم الإثنين، نقلا عن الفيدرالية الوطنية لاتحاد الاطباء الايطاليين، شملت قائمة الأطباء المتوفين الجدد طبيبا أسرة وطبيب أعصاب وطبيب (حراري) وطبيب أمراض باطنية وطبيب قلب وطبيب إنعاش واختصاصي أشعة.
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بريطانيا تعلن تسجيل 403 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 403 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن بوريس جونسون يعاني أعراضًا متكررة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، معربا عن قلقه من استمرار الأعراض رئيس الوزراء. ونقلت "العربية" عن المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية قوله، إن جونسون تحت المراقبة الطبية في المستشفى.
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مدارس اليابان تفتح أبوابها بعد إغلاقها بسبب كورونا

استأنفت المدارس في العديد من المناطق اليابانية، اليوم الاثنين، الدراسة بعدما أغلقت أبوابها لأكثر من شهر عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد واستمرار ارتفاع الاصابات في العاصمة طوكيو ومدن أخرى رئيسية مما وضع رئيس الوزراء شينزو آبي على مسار إعلان حالة الطواريء. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه في مدرسة ابتدائية في منطقة ميتو بمحافظة إيباراكي شارك 230 طالبا في مراسم بمناسبة بدء العام الاكاديمي الجديد. وخلال المراسم وقف الأطفال على مسافة مترين من بعضهم البعض في فناء المدرسة .
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15 % من قطط ووهان الصينية مصابة بفيروس كورونا

أكد علماء وبياطرة صينيون، أن 15% من القطط، التي أُجريت لها اختبارات في مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا، تبين أنها حاملة لهذا لفيروس. ووفق "العربية.نت" فقد قام العلماء في معهد ووهان للفيروسات، وجامعة هواتشونغ للعلوم الزراعية، بإجراء اختبارات على عينات من الدم، أخذت من 102 قطة، بعد تفشي فيروس (كورونا)، وعينات أخرى من 39 قطة قبل تفشي الفيروس، وتوصلوا إلى أن القطط لم تكن حاملة للفيروس قبل تفشيه، لكن 15 قطة من أصل 102 قطة، أخذت منها عينات بعد تفشي الفيروس، تبين أنها مصابة به.
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دراسة جديدة حول فيروس كورونا تفسر سر انتشاره الهائل

عندما يظهر مرض جديد في العالم، يتسابق العلماء في جميع أصقاع الأرض إلى بذل الجهود المكثفة في محاولة اكتشاف ما يمكنهم فعله بشأنه، على أمل توفير طرق جديدة للمساعدة، بحسب "روسيا اليوم". وقام باحثون في جامعة مينيسوتا (UM) بذلك، من خلال دراسة بنية بروتين "spike"، على سطح SARS-CoV-2، على أمل المساهمة في الأساس بتصميم جديد للعقاقير. وبشكل عام، من خلال التعرف على السمات الهيكلية للبروتينات الفيروسية الأكثر أهمية في إقامة اتصال مع الخلايا البشرية، يمكن تصميم العقاقير التي تبحث عنها وتمنع نشاطها، مثل عملية تشويش الرادار، وفقًا للباحث الطبي فانغ لي.
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السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
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