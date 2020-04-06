أمريكا تعلن تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 10 آلاف

تحرير:خالد وربي ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢١ م

كورونا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، حاجز 10 آلاف حالة. وسجلت في الولايات المتحدة حتى الوقت الحالي من الإثنين، حسب معلومات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، 10327 وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث ارتفع هذا المعدل منذ مساء الأحد بواقع 711 حالة جديدة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث حصيلة الوفيات، وتأتي بعد إيطاليا، التي سجلت فيها 16523 حالة، وإسبانيا، حيث تم رصد 13169 وفاة. وتعد الولايات المتحدة مع ذلك الدولة الأولى في العالم من حيث الحصيلة العامة للإصابات بالفيروس، وسجلت في الأراضي الأمريكية