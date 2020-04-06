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للعمل من المنزل.. سيسكو تكشف عن WebEx للاتصال الآمن

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٩ م
CISCO
CISCO
قال تشاك روبنز الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز الأمريكية إن المؤسسات تواجه تحديات بشأن كيفية إدارة موظفيها عن بعد وتوسيع قدراتهم بسرعة، وأفضل طريقة لحماية فرقهم والحفاظ على أمان بياناتهم، والأهم كيفية الحفاظ على إنتاجية أعمالهم، ويتفاقم كل ذلك بسبب مخاوف إضافية بشأن فيروس كورونا وعدم توافر الرعاية بالأطفال والتعليم الافتراضي وأفراد الأسرة الضعفاء المعرضين بشدة للتأثر وأكثر من ذلك، سواء كنت أحد أكبر الشركات في العالم أو شركة صغيرة أو حكومة وطنية أو محلية أو مستشفى أو مدرسة، يمكنك الوثوق بأن شركة سيسكو ملتزمة بدعمك من خلال ما نتعلمه.
وأضاف روبنز في تحليله إننا نعمل على مدار الساعة للحفاظ على إنتاجيتك وأمانك، وكذلك للمساعدة في متطلبات العمل عن بعد ومراكز الاتصال والأمن من خلال تقديم خدمات مجانية. كما ندعمك في مجال تكنولوجيا المعلومات ونصائح المستخدم النهائى وأفضل الممارسات.لقد شهدنا أن الحاجة إلى تكنولوجيا التعاون تزداد، كما ازداد
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بهذه الطرق حافظ على موبايلك خالي من فيروس كورونا

ينصبّ تركيز الكثير من البلدان في أنحاء العالم خلال الأزمة الصحية الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على النظافة الشخصية. وعلى الرغم من النصائح التي تدعو الناس إلى الاهتمام بتكرار غسل أيديهم، يتساءل خبراء عن مدى الحزم المتبع في التأكّد من نظافة الهواتف الذكية التي يمسكها الناس بأيديهم باستمرار. وفي هذا الجانب حرصت شركة كاسبرسكي على إسداء بعض النصائح بشأن إبقاء الأجهزة المحمولة مثل الموبايل والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والساعات الذكية والأساور وسماعات الرأس وما إلى ذلك "خالية من الفيروسات".
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realme تفوز بجائزة مرموقة وريلمي 6i يحقق مبيعات قوية

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أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر عن شراكتها الاستراتيجية مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)– أكبر بنك قطاع خاص في مصر – لتقديم تطبيقه CIB Mobile Banking”" على منصة AppGallery الخاصة بـشركة هواوي، مما يجعله أول تطبيق مصرفي على منصة AppGallery من هواوي في مصر. يعد HUAWEI AppGallery واحدًا من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات في العالم، وهو متوفر في أكثر من 170 دولة / منطقة، وبه 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، كما يغطي كافة التطبيقات والخدمات المنتشرة والمتعارف عليها في جميع انحاء العالم.
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