للعمل من المنزل.. سيسكو تكشف عن WebEx للاتصال الآمن

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٩ م

CISCO

قال تشاك روبنز الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز الأمريكية إن المؤسسات تواجه تحديات بشأن كيفية إدارة موظفيها عن بعد وتوسيع قدراتهم بسرعة، وأفضل طريقة لحماية فرقهم والحفاظ على أمان بياناتهم، والأهم كيفية الحفاظ على إنتاجية أعمالهم، ويتفاقم كل ذلك بسبب مخاوف إضافية بشأن فيروس كورونا وعدم توافر الرعاية بالأطفال والتعليم الافتراضي وأفراد الأسرة الضعفاء المعرضين بشدة للتأثر وأكثر من ذلك، سواء كنت أحد أكبر الشركات في العالم أو شركة صغيرة أو حكومة وطنية أو محلية أو مستشفى أو مدرسة، يمكنك الوثوق بأن شركة سيسكو ملتزمة بدعمك من خلال ما نتعلمه.

وأضاف روبنز في تحليله إننا نعمل على مدار الساعة للحفاظ على إنتاجيتك وأمانك، وكذلك للمساعدة في متطلبات العمل عن بعد ومراكز الاتصال والأمن من خلال تقديم خدمات مجانية. كما ندعمك في مجال تكنولوجيا المعلومات ونصائح المستخدم النهائى وأفضل الممارسات.لقد شهدنا أن الحاجة إلى تكنولوجيا التعاون تزداد، كما ازداد