بهذه الطرق حافظ على موبايلك خالي من فيروس كورونا

عدم صبّ السائل المعقم في فتحات التوصيل والشحن في الهاتف الذكي، حتى لو كان مقاومًا للماء، ويمكن الكتفاء بنقع قطعة من القطن في السائل ومسح جوانب الجهاز بها بعناية ودقة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٠ م

الموبايل

ينصبّ تركيز الكثير من البلدان في أنحاء العالم خلال الأزمة الصحية الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على النظافة الشخصية. وعلى الرغم من النصائح التي تدعو الناس إلى الاهتمام بتكرار غسل أيديهم، يتساءل خبراء عن مدى الحزم المتبع في التأكّد من نظافة الهواتف الذكية التي يمسكها الناس بأيديهم باستمرار. وفي هذا الجانب حرصت شركة كاسبرسكي على إسداء بعض النصائح بشأن إبقاء الأجهزة المحمولة مثل الموبايل والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والساعات الذكية والأساور وسماعات الرأس وما إلى ذلك "خالية من الفيروسات".

وكان من المخيف التفكير في أعداد البكتيريا وأنواعها التي تعيش على الأجهزة الشخصية المحمولة، حتى قبل تفشي وباء كورونا المستجد، بحسب ماهر ياموت، باحث أمني لدى كاسبرسكي، الذي أكّد أن قدرة الفيروس على البقاء في درجة حرارة الغرفة والتسبب بالعدوى من أسطح المعادن والزجاج والسيراميك والبلاستيك لعدة أيام "تستدعي