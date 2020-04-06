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بهذه الطرق حافظ على موبايلك خالي من فيروس كورونا

عدم صبّ السائل المعقم في فتحات التوصيل والشحن في الهاتف الذكي، حتى لو كان مقاومًا للماء، ويمكن الكتفاء بنقع قطعة من القطن في السائل ومسح جوانب الجهاز بها بعناية ودقة
تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٠ م
الموبايل
الموبايل
ينصبّ تركيز الكثير من البلدان في أنحاء العالم خلال الأزمة الصحية الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على النظافة الشخصية. وعلى الرغم من النصائح التي تدعو الناس إلى الاهتمام بتكرار غسل أيديهم، يتساءل خبراء عن مدى الحزم المتبع في التأكّد من نظافة الهواتف الذكية التي يمسكها الناس بأيديهم باستمرار. وفي هذا الجانب حرصت شركة كاسبرسكي على إسداء بعض النصائح بشأن إبقاء الأجهزة المحمولة مثل الموبايل والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والساعات الذكية والأساور وسماعات الرأس وما إلى ذلك "خالية من الفيروسات".
وكان من المخيف التفكير في أعداد البكتيريا وأنواعها التي تعيش على الأجهزة الشخصية المحمولة، حتى قبل تفشي وباء كورونا المستجد، بحسب ماهر ياموت، باحث أمني لدى كاسبرسكي، الذي أكّد أن قدرة الفيروس على البقاء في درجة حرارة الغرفة والتسبب بالعدوى من أسطح المعادن والزجاج والسيراميك والبلاستيك لعدة أيام "تستدعي
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realme تفوز بجائزة مرموقة وريلمي 6i يحقق مبيعات قوية

مرة أخرى تستحوذ شركة realme على السوق المصري، حيث حقق هاتف realme 6i نجاحًا كبيرا من خلال الحجوزات المسبقة على موقع سوق.كوم، وكانت realme قدت أطلقت الجهاز الجديد والمُلقب بـ The Gaming Monster، والذي يحمل مميزات رائدة، وشارك الجمهور بردودهم الإيجابية فذكروا أن "realme 6i هو أروع جهاز بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل في شريحة الأسعار تلك، ولم تُفاجيء realme السوق المصري فحسب، بل فاجأت العالم بأسره بمفاجأة أخرى من خلال الفوز بجائزة Red Dot Design 2020 ذات الشهرة العالمية لـ realme X2 Pro Master Edition، وهذه هي جائزة Red Dot الأولى لـ realme.
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للعمل من المنزل.. سيسكو تكشف عن WebEx للاتصال الآمن

قال تشاك روبنز الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز الأمريكية إن المؤسسات تواجه تحديات بشأن كيفية إدارة موظفيها عن بعد وتوسيع قدراتهم بسرعة، وأفضل طريقة لحماية فرقهم والحفاظ على أمان بياناتهم، والأهم كيفية الحفاظ على إنتاجية أعمالهم، ويتفاقم كل ذلك بسبب مخاوف إضافية بشأن فيروس كورونا وعدم توافر الرعاية بالأطفال والتعليم الافتراضي وأفراد الأسرة الضعفاء المعرضين بشدة للتأثر وأكثر من ذلك، سواء كنت أحد أكبر الشركات في العالم أو شركة صغيرة أو حكومة وطنية أو محلية أو مستشفى أو مدرسة، يمكنك الوثوق بأن شركة سيسكو ملتزمة بدعمك من خلال ما نتعلمه.
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هواوي تطرح تطبيق CIB Mobile Banking على منصتها AppGallery

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر عن شراكتها الاستراتيجية مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)– أكبر بنك قطاع خاص في مصر – لتقديم تطبيقه CIB Mobile Banking”" على منصة AppGallery الخاصة بـشركة هواوي، مما يجعله أول تطبيق مصرفي على منصة AppGallery من هواوي في مصر. يعد HUAWEI AppGallery واحدًا من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات في العالم، وهو متوفر في أكثر من 170 دولة / منطقة، وبه 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، كما يغطي كافة التطبيقات والخدمات المنتشرة والمتعارف عليها في جميع انحاء العالم.
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فيروس- كورونا (16)

مهندسو مرسيدس يطورون جهازا يساعد المرضى على مكافحة كورونا

كشفت تقارير حديثة عن تطوير مهندسين في كلية لندن الجامعية ومرسيدس فورمولا 1، أداة للمساعدة على التنفس لمرضى كورونا، تسد الفجوة بين قناع الأكسجين وجهاز التنفس الكامل، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، بأن الفريق، الذي يضم أطباء في مستشفى كلية لندن الجامعية، استخدم عملية تسمى الهندسة العكسية لتكييف أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، في محاولة لتجنيب المرضى الوصول إلى مرحلة العناية المركزة.
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مستقبليون يكشفون كيف ستبدو الحياة بعد أزمة كورونا

كشف علماء المستقبل عما قد يبدو عليه العالم بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم». وتحدّث موقع «ذي صن» البريطاني مع اثنين من علماء المستقبل المحترفين، اللذين يعتقدان أننا قد نشهد نهاية ما يُعرف بـ«9 إلى 5»، وغيرها من الأحداث.
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«واتساب» تتبرع وتطلق منصة معلومات حول «فيروس كورونا»

أعلنت شركة "واتساب"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرتين لدعم معركة العالم ضد وباء فيروس "كورونا": الأولى إطلاق عالمي لمنصة معلومات فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منظمة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والثانية التبرع بمليون دولار لشبكة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمعهد بوينتر، يتم إطلاق منصة معلومات فيروس كورونا اليوم على رابط whatsapp.com/coronavirus، ليقدم إرشادات ممكنة التطبيق للعاملين في مجالات الصحة، التعليم، قادة المجتمع، المؤسسات الأهلية، الحكومات المحلية، والشركات المحلية التي تعتمد على واتساب في التواصل.
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